Sterke reaksjoner mot klamydia-oppslag i Avisa Nordland

Avisa Nordland skrev på sin forside at fotballklubben Bodø/Glimt «herjes av en klamydia-epidemi». Saken skapte reaksjoner, og nå har avisen gjort endringer i formuleringen.

Sjefredakør i An.no, Jan-Eirik Hansen, sier til VG at avisen har hatt kontakt med flere medisinske kilder, som har fortalt at Twar (luftveisinfeksjon) er et utdatert begrep. De har dermed blitt anbefalt å kalle det for det det er – nemlig klamydia.

– Så, sånn sett er saken helt korrekt, men vi har nå senere fått reaksjoner på dette. Da har vi – bare for å klargjøre – skrevet klamydia-lungebetennelse. Det sto klamydia-epidemi, og det er sånn sett mulig at det har blitt misforstått, sier Hansen, før han fortsetter:

– Vi ser jo på reaksjonene at noen tolker det i retning av kjønnssykdom. For å være helt presis og samtidig ikke sammenblande det med en kjønnssykdom, så har vi klargjort dette i tittelen, sier sjefredaktøren, som ikke har sjekket hvor godt saken er blitt lest, men «vil tro at den er det».

ENDRET: Slik så saken om sykdommen i Bodø/Glimt ut etter reaksjonene mot Avisa Nordland. Foto: FAKSIMILE

– Lavmål



Den har i hvert fall skapt engasjement. Ved siden av saken om omhandler hvordan klubben er rammet av sykdommen, er også et intervju med 17 år gamle Jens Petter Hauge, som håper å bli kvitt sykdommen. En av dem som lot seg provosere er NRKs Carina Olset. I en Twitter-melding skriver det profilerte TV-ankeret at avisen har gått for langt. Overfor VG utdyper Olset meldingen. Hun kaller det lavmål.

– Som journalist, så får jeg vondt. Det er et virus, og du kan si at det er lungebetennelse, men alle i hele verden forbinder klamydia med en annen sykdom. Jeg blir nesten provosert.

– Jeg er fra Nord-Norge selv, så jeg vet at man ikke går i bakken av det der. De flirer sikkert litt av det, men jeg synes det er et journalistisk lavmål. Det er helt åpenbart at Avisa Nordland vil at vi skal betale for å lese den saken. Det skjønner jeg jo. Men jeg synes ikke det er en redelig måte å gå frem på, sier Olset.

På Twitter var det langt flere som reagerte.

– Vi er i Nord-Norge, så vi er vant med det



I Bodø/Glimt virker de på sin side å ta saken med ro. Daglig leder Bjørn-Tore Hansen sier det åpenbare: At folk tenker på andre ting enn luftveisinfeksjon når de ser oppslaget på nettavisen.

– Og det blir selvfølgelig feil. Jeg er enig i at det er lett å assosiere tittelen med ting som ikke har noe å gjøre med lungebetennelse. Bortsett fra det, så kommer det klart frem i saken hva det faktisk dreier seg om, sier han til VG.

Glimt-trener Aasmund Bjørkan understreker overfor VG at dette ikke dreier seg om en seksuelt overførbar sykdom.

– For å være helt ærlig, så er vel tittelen helt korrekt. Det heter jo klamydia-lungebetennelse. Så jeg synes ikke vi kan ta dem på å skrive sykdommens rette tittel. Det gir jo andre assosiasjoner, men det er teknisk korrekt.

– Vi skal nok bære over med det. Vi er i Nord-Norge, så vi er vant med det.