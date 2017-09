Steinar Pedersen (42) er kritisk til Starts nye sportslige leder Tor-Kristian Karlsen (42) etter å ha fått sparken som klubbens trener.

– Jeg er veldig uenig i begrunnelsen. Jeg opplever at den er tatt på et veldig tynt grunnlag. Det virker for meg som at dette er forutbestemt, at de nye kreftene som er kommet inn uansett skulle gjøre en endring på et eller annet tidspunkt, forteller Pedersen til VG.

42-åringen har denne sesongen ledet Start til opprykksplass i 1. divisjon. Med fem kamper igjen av serien er sørlendingene nær ved å oppnå målet om en retur til Norges øverste nivå.

Det var likevel ikke godt nok for klubbens nye sportslige leder, Tor-Kristian Karlsen. Ifølge Pedersen skal Karlsen blant annet ha meddelt i et møte mellom partene torsdag at spillergruppen manglet disiplin. Den tidligere Borussia Dortmund-spilleren skal også ha fått beskjed om at han ikke var sterk nok til å være sjef for Start i Eliteserien.

KVITTET SEG MED PEDERSEN: Tor-Kristian Karlsen ble ansatt som sportslig leder i Start sist måned, og har nå fjernet lagets trener. Foto: NTB scanpix

Ble overrasket

Selv om Pedersen mener avgjørelsen virker forutbestemt, er den tidligere storspilleren overrasket over å nå stå uten jobb. Han mener mye har endret seg på Sør Arena etter at samarbeidsavtalen med investorene bak Start en drøm AS ble inngått i sommer.

– Bildet til Start endret seg med nye eiere og en sportslig leder som kom inn med sine referanser, uten egentlig å ha en kjennskap til Start, sier Pedersen.

– Så du dette komme?

– Nei.

– Opplever du måten det har skjedd på som ryddig?

– Ryddig og ryddig. Jeg hadde en fin prat med Even, som løste den biten, sier Pedersen, uten å ville utdype hva avtalen med Start-direktør Even Øgrey Brandsdal går ut på.



Pedersen hadde kontrakt med klubben ut 2018.

– En trist dag

Overfor Fædrelandsvennen har Karlsen i dag kommet med denne forklaringen på sparkingen av Pedersen:

– Det skjer på grunnlag av at vi til enhver tid evaluerer situasjonen i klubben. Spillerstallen var første fokus. Så har vi sett på andre dimensjoner i klubben. Da var det også naturlig å se på trenerteamet. På grunnlag av den prosessen, ble utfallet som nå. Vi har kommet frem til at med de planene og ambisjonene vi har, så er ikke han riktig mann.

Pedersen avviser samtidig at spillergruppen mangler disiplin, noe han skal ha blitt fortalt i møtet med Karlsen, Øgrey Brandsdal og styreleder for Start en Drøm AS, Christopher Langeland.

Før helgens kamp mot Strømmen står Start med ett tap på sine 13 siste kamper.

– Vi har hatt en utfordrende sesong med nøkkelspillere borte fra laget, men vi har stått samlet og jobbet sterkt sammen med en spillergruppe som har vært lojal. Lagmoralen har vært stor, mener Pedersen.

– Hvordan opplever du å miste jobben?

Toppstriden i 1. divisjon 1. Bodø/Glimt – 59 poeng 2. Start – 46 poeng 3. Sandnes Ulf – 44 poeng 4. Ranheim – 43 poeng 5. Mjøndalen – 40 poeng 6. Ull/Kisa – 36 poeng Starts fem siste kamper: Strømmen (B), Ranheim (H), Arendal (B), Elverum (H), Åsane (B).

– Det er en trist dag for meg. Jeg får ikke fortsette i en jobb som jeg trivdes veldig godt i. Vi har en spillergruppe som har lagt ned en fantastisk innsats for å komme dit vi er i dag. Jeg bryr meg veldig om Start som klubb. Start har vært en viktig del av meg i et langt liv som spiller og trener. Det har vært en lidenskap, forteller 42-åringen.

– Vi hadde rykket opp

Med fem kamper igjen av sesongen har Start to poeng å gå på til Sandnes Ulf på tredjeplass. Motstanden er også overkommelig, tabellen tatt i betraktning. Pedersen mener det alltid skjer uforutsette ting i løpet av en sesongavslutning, men én ting er han sikker på:

– Jeg er helt sikker på at vi hadde rykket opp hvis jeg hadde fortsatt som trener, sier Pedersen, som ikke vil la seg knekke av motgangen han nå opplever.

– Det er kjipt her og nå, men jeg skal reise meg. Jeg kommer til å jobbe i fotballen i mange, mange år fremover. Jeg elsker å jobbe med fotball og med mennesker. Jeg vil arbeide med å utvikle spillere og lag.

Tor-Kristian Karlsen har fredag ikke besvart VGs henvendelser. Engelske Mick Priest, som jobbet med Karlsen i Maccabi Haifa og som ble en del av Starts trenerteam i sommer, skal lede laget mot Strømmen søndag ettermiddag.