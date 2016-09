Serieleder Kristiansund snublet mot Mjøndalen

(Kristiansund - Mjøndalen 0-2) Serieleder Kristiansund kunne med seier over Mjøndalen ta et langt steg mot eliteserien, men i stedet var det bortelaget som stakk av med alle poengene.

Det så ut til å gå mot en målløs første omgang i Kristiansund, men på overtid av omgangen kontret Mjøndalen etter at vertene hadde flyttet opp mange spillere på en corner.

Amahl Pellegrino driblet seg gjennom hjemmelaget før han la ballen ut til Michael Stilson. Spissen brukte to berøringer før han banket ballen ned i det venstre hjørnet til 1-0.

Kristiansund fikk sjansen til å komme inn igjen i kampen da Mathias Fredriksen fikk sitt andre gule kort etter 56 minutter, men i stedet var det gjestene og Jonathan Lindseth som sikret 2-0-seieren fem minutter senere.

Jerv avanserte

Jerv benyttet muligheten til å knappe innpå KBK med sin 2-0-seier over Hødd. Tonny Brochmann sendte bortelaget i ledelsen etter halvtimen spilt, og da Dani Hatakka fikk sitt andre gule kort allerede seks minutter senere benyttet Jerv og Eirik Haugstad muligheten til å sikre 2-0-seier.

Levanger Aas påførte Kongsvinger sitt første tap i serien siden slutten av juni da to mål av Jo Sondre Aas ble avgjørende søndag kveld. Maikel Nieves sendte KIL i ledelsen på Gjemselund, men to ganger Aas holdt til å snu kampen til en 2-1-seier.

Sandnes Ulf kjørte over tabelljumbo Raufoss. Pontus Engblom noterte seg for to scoringer, mens Andreas Breimyr scoret ett.

Ranheim trygge

Ranheim klatret opp på sikker plass med sin 2-0-seier over nedrykksplasserte KFUM Oslo. Daniel Kvande og Kim Ove Riksvold sto for målene.

Bryne slo Åsane 3-1 etter scoringer av Bajram Ajeti, Marius Helle og et selvmål av Fredrik Pallesen Knudsen. Joachim Soltvedt scoret Åsanes trøstemål.

Strømmen vant 2-1 over Ull/Kisa. Joy-Slayd Mickels sendte hjemmelaget i ledelsen etter 56 minutter, før Nasir Dernjani la på til 2-0 tolv minutter før slutt. Martin Falkeborn reduserte på tampen, men Strømmen holdt unna og sikret seg tre poeng. (NTB)

