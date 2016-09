Sandstø: – Det var mange som var litt skeptiske

Treneren dro til Start, nøkkelspillere er forsvunnet, og det var få som trodde at Jerv skulle klare å følge opp den sterke fjorårssesongen.

Men den nye treneren Arne Sandstø har vist skeptikerne at det vanskelige andreåret slett ikke trenger å bli så vrient. Sørlendingenes andre strake sesong i OBOS-ligaen er i ferd med å overgå den første.

– Jobber steinhardt



I ettermiddag kommer Sandefjord på besøk til Grimstad, og det er nærliggende å tro at en eventuelt vinner i toppkampen har store sjanser for å spille i Eliteserien i 2017.

– Joda, det var mange som var litt skeptiske. Men det er ingen bortskjemte spillere her. Vi har folk som jobber steinhardt og som vil opp og frem. Samtidig gjorde det at en ny trener kom inn at flere måtte starte på nytt. Alle måtte vise seg frem. Og det kan også være positivt, sier Sandstø.

Han fikk jobben med å overta etter suksessrike Steinar Pedersen. Men etter å ha tapt kvalifiseringskampen mot Start i fjor, lot Pedersen seg friste av gamleklubben i Kristiansand. Neste år kan rollene være byttet om, med Jerv i Eliteserien og Start i OBOS-ligaen.

– Fra i fjor har vi klart å ta Jerv et steg videre. Evalueringen fortalte oss at vi må styre kampene mer og at vi må ha mer tydelighet i det offensive spillet. Samtidig har Start stått bom stille, konstaterer eksil-bergenseren.

– Mange som drømmer



Med seier mot Sandefjord vil klubben fra Aust-Agder ha to poengs forsprang til vestfoldingene i kampen om direkte opprykk.

– Det blir en nøkkelkamp, men den er mer viktig for Jerv enn for Sandefjord. Uavgjort vil være et bra resultat for oss, påpeker Sandefjord-trener Lars Bohinen.

Etter å ha startet sesongen med å plukke mye poeng, har det i sommer kladdet mer for Sandefjord.

– Vi har fortsatt litt å gå på, men vi er over kneika, mener Bohinen.

Sandstø merker at fotballstemningen er stor i Grimstad for tiden. Og at folk tror klubben kan nå vår øverste liga for aller første gang.

– Det er veldig mange som drømmer og tror på både det ene og det andre. Med seier over Sandefjord har vi en fantastisk mulighet. Den som eventuelt vinner kampen vil spille seg til en stor fordel.

En av de som har imponert mest denne sesongen er nigerianske Michael Ugungbaro (20). Han ble hentet fra Midtjylland før sesongen, og Sandstø er lyrisk.

– Han kan bli den beste midtbanespilleren i Norge. Paul Pogba light, sier Jerv-treneren.

