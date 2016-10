Sandefjord med storseier - legger press på Kristiansund

Sandefjord satte press på serieleder Kristiansund med sin 3-0-seier over Hødd i 1. divisjon søndag kveld.

Mål av Erik Mjelde og Kjell Rune Sellin pluss et selvmål av Jeff Mensah ble beholdningen i Sandefjord da hjemmelaget klatret opp i ryggen på Kristiansund, ett poeng bak med en kamp mer spilt.

Kristiansund møter Ull/Kisa mandag.

Mons Ivar Mjeldes menn i Fredrikstad fikk en fotballeksjon av Ranheim søndag. Robert Stene x 4, Sondre Sørlokk, Georg Flatgård og Mads Reginiussen kom alle på scoringslista for bortelaget i Fredrikstad. Ulrik Flo scoret Mjeldes eneste mål. Mye av grunnen til kollapsen var at Erik Tønne fikk direkte rødt kort fem minutter før pause på stillingen 2-1 til Ranheim.

Christian Gauseth ble den store helten for Mjøndalen mot Sandnes Ulf. Spissen stanget inn 1-0 på overtid og sikret tre poeng for hjemmelaget.

To minutter på overtid gikk 32-åringen til værs og sikret 1-0-seieren for Mjøndalen. Sandnes Ulf hadde flere gode muligheter til å score forut for seiersmålet, men det var hjemmelaget som var effektive når det trengtes som mest.

Treneren utvist

Mjøndalen forblir dermed på en sjetteplass på tabellen med like mange poeng som Kongsvinger og Sandnes Ulf på plassene foran.

Kongsvinger sendte Raufoss ned i 2. divisjon da de snudde til 4-2-seier med trener Luis Pimenta på tribunen.

Den portugisiske treneren fikk marsjordre med tjue minutter igjen av kampen i Raufoss på stillingen 2-2. Med treneren borte fra sidelinjen scoret både Adem Güven og Ørjan Røyrane slik at KIL tok tre viktige poeng i kampen om opprykk.

Raufoss tok ledelsen to ganger ved Steffen Hjelmtvedt (1-0) og Petter Senstad (2-1), men KIL kom tilbake begge ganger ved Maikel og Mame Niang på straffespark.

Med null poeng søndag er alt håp om å berge plassen i 1. divisjon ute for tabelljumbo Raufoss. De gule må dermed ta turen ned der de kom fra før denne sesongen.

Bunnlagenes dag

Med tre poeng tok Kongsvinger innpå Jerv i toppen. Sørlendingene gikk nemlig på en smell mot Bryne søndag. Aram Khalili, Marius Helle og Bajram Ajeti sikret 3-1-seier for Bryne, som dermed fortsatt har mulighet til å unngå nedrykk. Pape Moussa Dioum Sow scoret Jervs mål.

Søndag var bunnlagenes dag i 1. divisjon. KFUM Oslo, som i likhet med Bryne ligger an til nedrykk, fikk tre viktige poeng da de slo Levanger 3-0. Christoffer Dahl x 2 og Erlend Skaga sto for hovedstadslagets mål.

Åsane tok også et steg bort fra nedrykkskampen da de vant 2-0 over Strømmen. Joakim Hammersland og Stian Nygard scoret begge før det var gått 15 minutter på Myrdal gress.

1. divisjonsresultater:



Fredrikstad – Ranheim 1-7 (1-3)

4460 tilskuere. Mål: 0-1 Robert Stene (str. 11), 1-1 Ulrik Flo (16), 1-2 Stene (33), 1-3 Stene (str. 41), 1-4 Stene (49), 1-5 Sondre Sørløkk (76), 1-6 Georg Flatgård (87), 1-7 Mads Reginiussen (str. 90). Dommer: Bjørn Hansen, Kolbotn.

Gult kort: Karl Morten Eek, Magnus Blakstad, Ranheim, Håvard Åsheim, Kristian Brix, Fredrikstad. Rødt kort: Erik Tønne (40), Fredrikstad.

Jerv – Bryne 1-3 (0-2)

1470 tilskuere. Mål: 0-1 Aram Khalili (22), 0-2 Marius Helle (36), 1-2 Pape Moussa Dioum Sow (86), 1-3 Bajram Ajeti (89). Dommer: Sivert Amland, Kringlebotn. Gult kort: Ulrik Berglann, Glenn Andersen, Pape Moussa Dioum Sow, Jerv, Krister Wemberg, Bajram Ajeti, Bryne.

Levanger – KFUM Oslo 0-3 (0-0)

1065 tilskuere. Mål: 0-1 Christoffer Dahl (49), 0-2 Erlend Skaga (61), 0-3 Dahl (77). Dommer: Rohit Saggi, Drafn.

Mjøndalen – Sandnes Ulf 1-0 (0-0)

2093 tilskuere. Mål: 1-0 Christian Gauseth (90). Dommer: Sigurd Kringstad, Valder.

Gult kort: Magnus Sylling Olsen, Christian Gauseth, Jonathan Lindseth, Mjøndalen.

Anel Raskaj, Viljar Vevatne, Sandnes Ulf,

Raufoss – Kongsvinger 2-4 (2-1)

583 tilskuere. Mål: 1-0 Steffen Hjelmtvedt (14), 1-1 Maikel (16), 2-1 Petter Senstad (str. 26), 2-2 Mame Cheikh Niang (str. 65), 2-3 Adem Güven (72), 2-4 Ørjan Røyrane (73). Dommer: Per Erik Haugen, Rælingen. Gult kort: Alonso Sánchez González, Raufoss, Dylan Murnane, Adrian Ovlien, Kongsvinger.

Sandefjord – Hødd 3-0 (1-0)

2518 tilskuere. Mål: 1-0 Erik Mjelde (42), 2-0 Jeff Mensah (selvmål 76), 3-0 Kjell Rune Sellin (90). Dommer: Kim Rune Borgersen, Austad. Gult kort: Joachim Magnussen, Robin Shroot, Joakim Wrele, Hødd, Håvard Storbæk, Sandefjord.

Åsane – Strømmen 2-0 (2-0)

482 tilskuere. Mål: 1-0 Joakim Hammersland (6), 2-0 Stian Nygard (14). Dommer: Mohammad Usman Aslam, Lier IL. Gult kort: Marius Hagen, Martin Ueland, Åsane, Stian Rasch, Joy-Slayd Mickels, Strømmen.