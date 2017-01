Pimenta-erstatteren klar: Hans-Erik Eriksen blir ny Kongsvinger-trener

I dag presenterer Kongsvinger treneren som etter planen skal bringe klubben tilbake på toppnivå. Etter det VG erfarer har Hans-Erik Eriksen (39) fått jobben.

Den tidligere Follo- og Hødd-treneren skal ha takket ja til å overta etter Luis Pimenta. Portugiseren ledet KIL til cupfinale og playoff, men kom ikke til enighet om en kontraktforlengelse etter sesongslutt.

Les også: Her er Pimenta-uttalelsene som fikk Ingebrigtsen til å rase

Presenteres klokken 13



Den siste måneden har glåmdølene vært på intensiv trenerjakt. Blant annet var Strømmens Espen Olsen en aktuell kandidat.

Daglig leder Espen Nystuen vil ikke kommentere VGs opplysninger om at Hans-Erik Eriksen er klubbens nye trener. Overfor kil.no bekrefter 35-åringen at det er skrevet avtale med en ny hovedtrener, men at han ikke ønsker å gi ytterligere kommentarer før vedkommende presenteres klokken 13.

Eriksen står for en ballbesittende spillestil ikke ulik den Pimenta har dyrket i løpet av sine to år på Gjemselund. I 2010 ledet Eriksen Follo til en sensasjonell cupfinale, etter blant annet å ha slått ut Rosenborg i semifinalen.

Les også: – Follo i en cupfinale er helt absurd

I fjor høst sto Kongsvinger for en nesten like stor sensasjon med å slå Strømsgodset på bortebane i NM-semifinalen. Men i klubbens aller første cupfinale var KIL sjanseløse mot Rosenborg. Trønderne vant 4-0 etter tre mål av Pål-André Helland.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Les også: KILs historiske seier: – For en drøm! For en drøm!

Etter noen tunge år satser Kongsvinger stort på opprykk til Eliteserien. Forrige sesong ble det knepent tap mot Jerv i kvalifiseringen, og dermed ingen opprykksfinale mot Stabæk.

Hans-Erik Eriksen overtok som Hødd-trener foran fjorårssesongen, men skuffende resultater gjorde at han måtte forlate jobben etter 13 serierunder.

KIL serieåpner i OBOS-ligaen borte mot Bodø/Glimt 4. april. Kampen sendes på Eurosport Norge.

Les også: Hedmarks rikeste er Kongsvingers ukjente milliardær-onkel