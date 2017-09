Sportssjef Tor-Kristian Karlsen sier at Steinar Pedersen (42) ikke passet inn i Starts planer og ambisjoner for fremtiden.

Sørlandsklubben meldte på sine nettsider fredag formiddag at de hadde «avsluttet arbeidsforholdet» med Pedersen. Ifølge Fædrelandsvennen skal Start-treneren ha blitt sparket.

– I et langsiktig perspektiv så mente vi at tiden var inne til å finne en ny trener for Starts A-lag, sier Start-direktør Even Øgrey Brandsdal til Fevennen.

Lokalavisen var til stede på Sør Arena etter klokken 12.00 fredag for å møte representanter fra klubben.

– Vi følte det ikke var optimalt nå, og da kalte vi inn Steinar (Pedersen) til en samtale i går. Under samtalene ble vi enige om at han fratrer umiddelbart, fortsetter Bransdal.

Start-direktøren understreker at klubben ikke har en erstatter klar per dags dato. Mick Priest fra trenerteamet kommer til å lede laget fremover sammen med assistent Joey Hardarsson.

Ligger i toppen

FERDIG: Steinar Pedersen, som her intervjues etter 1. divisjonskampen mellom Fredrikstad og Start denne sesongen, er fjernet som trener i Kristiansand-klubben. Foto: Audun Braastad , NTB scanpix

Sportssjef Tor-Kristian Karlsen, som kom til klubben denne sesongen, bedyrer at klubben ikke har hatt samtaler med noen aktuelle kandidater til hovedtrenerjobben. Karlsen mener det var viktig for Start å ta denne avgjørelsen nå.

– Vi har kommet frem til en vurdering på at vi føler, med tanke på planene og ambisjonene våre, at han ikke er riktig mann for klubben, sier Karlsen om Pedersen.

Start har stø kurs mot opprykk til Eliteserien, men har ikke vunnet på sine tre siste kamper i OBOS-ligaen. Start ligger for øyeblikket på annenplass, som gir direkte opprykk til øverste nivå.

Faren er keepertrener



Steinar Pedersen ble hentet til Start fra Jerv før 2016-sesongen. Da rykket klubben ned til 1. divisjon. Pedersens kontrakt hadde varighet ut 2018-sesongen.

Start har gått gjennom en stor omveltning den siste tiden: Pengesterke personer fra pengespillbransjen har investert midler i klubben. Den meritterte sportssjefen Tor-Kristian Karlsen ble også hentet til klubben kort tid etter.

Erik Ruthford Pedersen er keepertrener i klubben. Den avgåtte Start-trenerens far sier til VG at han skal i et møte med klubben over helgen for å diskutere fremtiden. Han er nå blitt 71 år gammel.

– Jeg var i møte med ledelsen klokken åtte i dag morges. Det resulterte i en avtale om at jeg skulle ta to dager fri. Så skal vi ha et møte igjen på mandag klokken 11, sier Ruthford Pedersen til VG.

– Fortsetter du i klubben?

– Det får vi se etter møtet på mandag.