Overtidsscoring stoppet Glimts seiersrekke på Aspmyra

BODØ (VG) (Bodø/Glimt - Ranheim 3-3) Med tre scoringer etter 80 spilte minutter ble toppkampen i OBOS-ligaen et overtidsdrama.

Joachim Osvold (22) kom inn i det 89. minutt for Bodø/Glimt og headet inn 3-2 til hjemmelaget på sitt første touch på ballen, men unggutten ble ikke matchvinner av den grunn.

På fikk Mads Reginiussen stanget inn utligningen for Ranheim, som dermed stoppet Bodø/Glimt sin seiersrekke på hjemmebane. Glimt hadde før denne kampen vunnet syv av syv mulige på Aspmyra.

Bodø/Glimt har befestet seg som topplaget i årets OBOS-liga og før lørdagens kamp mot tabelltoer Ranheim skilte det syv poeng mellom de to lagene, nå skiller det seks poeng.

Les fyldig referat fra kampen i VG Live

Begge lagene kom til sjanser innledningsvis, særlig på kontringer, men det var hjemmelaget som fikk ballen i mål først. Et glitrende angrepsspill hvor 17-åringen Jens Petter Hauge fosset fremover på høyrekanten, resulterte i en pasning 45 grader til Ulrik Saltnes, som kontant kunne bredside ballen i mål. Hans sjette scoring for sesongen kom etter cirka 16 minutter.

– Et nydelig angrep av Bodø. Ranheim-forsvaret som har vært så solide er ikke med i det hele tatt og Saltnes er sikkerheten selv, sier Europsports kommentator Roger Risholt.

Men bare minutter senere fikk Bodø/Glimt smake sin egen medisin. Angrepet var nesten identisk hjemmelagets scoring. Torgil Øwre Gjertsen fikk slå en god pasning 45 grader ut til Mads Reginiussen, som sikkert satte inn utligningen for Trondheims-laget.

Har du lest denne? Dette er OBOS-ligaens beste spillere så langt

Etter at antall lag i 1. divisjon ble økt til 16 i 2001, så har det bare skjedd to ganger at det laget som leder etter halvspilt sesong, slik Bodø/Glimt gjør nå, ikke har rykket opp. Det var Sogndal i 2009 og Ranheim i 2011 med nåværende Glimt-sjef, Åsmund Bjørkan, som trener.

Finn ut hvorfor Bodø er drømmebyen for bortesupportere: