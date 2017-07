BODØ (VG) (Bodø/Glimt - Ranheim 3-3) Med tre scoringer etter 80 spilte minutter ble toppkampen i OBOS-ligaen et overtidsdrama.

Joachim Osvold (22) kom inn i det 89. minutt for Bodø/Glimt og headet inn 3-2 til hjemmelaget på sitt første touch på ballen, men unggutten ble ikke matchvinner av den grunn.

På overtid fikk Mads Reginiussen stanget inn utligningen for Ranheim, som dermed stoppet Bodø/Glimt sin seiersrekke på hjemmebane. Glimt hadde før denne kampen vunnet syv av syv mulige på Aspmyra.

– Det er først og fremst utrolig deilig å komme tilbake to ganger som vi gjør. Glimt er et bra fotballag og vi blir spilt veldig lavt. Jeg trodde at håpet at ute da de fikk 3-2, men det er aldri over, sa en strålende fornøyd Reginiussen til Eurosport.

For Glimt var best på Bodø gjennom store deler av kampen, men likevel nektet Ranheim å gi seg. Selv da troen nesten var borte på overtid.

– Det ligger alltid en eller annen for for tro, men når det er gått tre minutter på overtid så begynner man å tvile, fortsatte Reginiussen, som innrømte at overtidsscoringen var noe heldig.

– Glimt skal ha honnør for at de spiller oss ut til tider. Vi blir springende mye imellom. Men da er det like forbannet godt at den går inn på slutten.

Bodø/Glimt har befestet seg som topplaget i årets OBOS-liga og før lørdagens kamp mot tabelltoer Ranheim skilte det syv poeng mellom de to lagene, nå skiller det seks poeng.

– Heldige som får poeng

Ranheim-trener Svein Maalen var naturlig nok også fornøyd med resultatet. I vår vant de 2-1 mot Glimt og har dermed sanket fire poeng mot den suverene serielederen.

– Sånn som kampen var så er vi fornøyd med å komme unna med ett poeng. Men vi blir litt utspilt i perioder og når vi slipper inn tre mål er vi heldige som får med oss poeng.

Glimt-trener Aasmund Bjørkan syns det var mye positivt å ta med seg fra kampen, selv om håpet om å få med seg alle poengene forsvant på overtid.

– Vi skulle veldig gjerne vunnet. Men ser du bak resultatet er det mye bra. Jeg syns vi får flere og flere strenger å spille på. Det var en bra fotballkamp, selv om vi selvfølgelig skal være mer gjerrige, sa han til Eurosport.

Målscorer Osvold scoret i sin siste hjemmekamp på Aspmyra.

– Nei det var første touch. Deilig å få scoring, men ikke like deilig at vi mister det på slutten, sa han kort.

Han reiser til Levanger etter neste bortekamp mot Mjøndalen da kontrakten med Glimt går ut.

1-0: Glimt-spillerne feirer etter at Ulrik Saltnes satte inn kampens første mål etter kvarteret spilt på Aspmyra. Foto: Kent Grundstad , NTB scanpix

17 år gamle Hauge imponerte

Begge lagene kom til sjanser innledningsvis, særlig på kontringer, men det var hjemmelaget som fikk ballen i mål først. Et glitrende angrepsspill hvor 17-åringen Jens Petter Hauge fosset fremover på høyrekanten, resulterte i en pasning 45 grader til Ulrik Saltnes, som kontant kunne bredside ballen i mål. Hans sjette scoring for sesongen kom etter cirka 16 minutter.

– Et nydelig angrep av Bodø. Ranheim-forsvaret som har vært så solide er ikke med i det hele tatt og Saltnes er sikkerheten selv, sier Europsports kommentator Roger Risholt.

Men bare minutter senere fikk Bodø/Glimt smake sin egen medisin. Angrepet var nesten identisk hjemmelagets scoring. Torgil Øwre Gjertsen fikk slå en god pasning 45 grader ut til Mads Reginiussen, som sikkert satte inn utligningen for Trondheims-laget.

De gamle er eldst

Ringreven Trond Olsen kom inn for debutanten Amor Lyouni etter timen spilt og viste at uttrykket «de gamle er eldst» fortatt gjelder i Bodø. 33-åringen lurte inn 2-1-ledelsen etter 77 minutter.

Men gleden i solskinnet ble kortvarig. Kun tre minutter senere utlignet Ranheim etter en tvilsom vurdering av Glimt-keeper Ricardo. Brassen stormet ut av målet og feiet ned Torgil Øwre Gjertsen som var alene med målvakten.

Sistnevnte fikk tuppet ballen rett venstre og der dukket Mats Lillebo opp og bredsidet inn 2-2 etter 80 spilte minutter.

Så startet overtidsdramaet ...

Etter at antall lag i 1. divisjon ble økt til 16 i 2001, så har det bare skjedd to ganger at det laget som leder etter halvspilt sesong, slik Bodø/Glimt gjør nå, ikke har rykket opp. Det var Sogndal i 2009 og Ranheim i 2011 med nåværende Glimt-sjef, Åsmund Bjørkan, som trener.

