Obos-starten: Alle tror på Bodø/Glimt og Start

Bodø/Glimt og Start rykket begge ned etter en begredelig sesong. VG tror – som veldig mange andre – at de to heislagene går rett opp igjen i eliteserien.

– Det er sannsynlig ja, sier Roger Risholt – Eurosports nye ekspertkommentator på Obos-ligaen. Han har denne vinteren sett alle 16 klubber i minst to treningskamper.

1. runde i 1. div. Søndag: Start-FFK (kl. 15.00), Tromsdalen-Åsane (kl. 15.30), Florø-Jerv (kl. 17.00), Mjøndalen-Arendal (kl. 18.00), Ull/Kisa-Levanger (kl. 18.00), Ranheim-Strømmen (kl. 18.00), Sandnes Ulf-Elverum (kl. 18.00). Tirsdag: Bodø/Glimt-Kongsvinger (kl. 19.00).

– Glimt så ikke så bra ut på La Manga, men har hentet bra spillere som Jose Jurado. Jeg satte Jerv foran Start i mitt tabelltips for noen uker siden, men Start har hatt en bra utvikling med seire over både Odd, Sandnes Ulf, Mjøndalen og Jerv. Mange i dette laget har opplevd 39 seriekamper uten seier. Så jeg spør litt hva som skjer om det butter imot, sier Risholt.

37-åringen har lagt opp for å bli Eurosports ekspert på de 16 klubbene på nivå 2 her i Norge. Han avsluttet sin 3. periode med å være med på å berge plassen til Fredrikstad sist. Og har tidligere spilt for både Kongsvinger, Start og Jerv i tillegg til de to klubbene som rykket opp sist sesong – Kristiansund og Sandefjord.

– Jeg har tilbrakt omtrent halve karrieren i denne ligaen, sier han.

Roger Risholt starter sesongen med å kommentere to av sine gamle klubber, Start-Fredrikstad, søndag. Tirsdag fortsetter han sammen med hovedkommentator Anne Sturød i møtet mellom seriefavoritt Bodø/Glimt og cupfinalist Kongsvinger på Aspmyra.

Risholt har mest tro på at Jerv og Sandnes Ulf kommer til å utfordre Glimt og Start, men roper at aldri så lite varsku for Strømmen. Romerikingene har tatt godt med poeng i Obos-ligaen de siste sesongen, men har ikke kommet play off om en plass i eliteserien (nr. 3 til 6).

– Jeg er imponert over det Strømmen får til. De er at aldri så lite Leicester. Jobber hardt og spiller fin fotball, mener han. Eurosport-eksperten er mer usikker på Mjøndalen og Kongsvinger i kampen om å spille om opprykk. Men han spår at de vil være med i kampen sammen med Levanger, som snuste på toppen i fjor, har mistet mange spillere. Han samarbeidet med Mons Ivar Mjelde i FFK i fjor og tror den nye Åsane-treneren vil havne midt på tabellen med sin nye klubb.

Risholt tror nyopprykkede Arendal – med tidligere Rosenborg- og Start-trener Knut Tørum, kommer til å klare seg helt greit. Sørlendingen ser frem til en sesong med Start, Jerv og Arendal i samme i liga.

– Det blir helt glimrende, mener han.

Fredrikstad har over 4300 tilskuere i snitt i fjor, men måtte nok en gang kjempe seg til ny kontrakt. Risholt så godt som avskriver FFK i opprykkskampen og tror hans siste klubb nok en gang havner på nedre halvdel med Andrea Loberto som trener.

– De har prøvd flere forskjellige formasjoner i treningskampene. FFK har et godt lag på papiret, men har problemer med sammensetningen, mener han og tipper «Aristokratene» på 11. plass. Han mener Ranheim og Ullensaker/Kisa også vil berge seg.

Mens han spår Elverum på kvalikplass foran to av de andre nyopprykkede, Florø og Tromsdalen.

– Elverum spiller kynisk på det de har. Ligger lavt i 4-5-1, satser på kontringer og kan lykkes med det.

VG-tipset



1. Bodø/Glimt

Har gjort gode signeringer og bra treningskamper.

2. Start

Motgangen er snudd. Veldig gode resultater frem mot seriestart.

3. Sandnes Ulf

Kjell Rune Sellin erstatter toppscorer Engblom.

4. Jerv

Har mistet sentrale Brochmann, men fortsatt i toppen.

5. Kongsvinger

Trenerskifte. Har signert godt frem mot Obos-starten.

6. Strømmen

Har jobbet godt i mange år. Kan få playoff.

7. Mjøndalen

Usikkerhet etter å ha mistet kaptein Solberg og keeper Makani.

8. Arendal

Har sterke dansker og kan bli ligaens største overraskelse.

9. Åsane

Erfarent og homogent lag som styres av Mons Ivar Mjelde.

10. Fredrikstad

Bør klare seg greit, men sliter med å oppfylle byens forventninger.

11. Elverum

Sjanseløse sist de var oppe, men spiller mer på resultat nå.

12. Ranheim

Tok et steg ned i fjor. Øyvind Storflor kan påvirke positivt.

13. Ull/Kisa

Reddet seg så vidt i fjor. Tynn stall, men bra førsteoppstilling.

14. Levanger

Bendik Bye og Benjamin Stokke borte. Da kan det bli tyngre.

15. Florø

Nyopprykket klubb med lite erfaring, men med gode signeringer.

16. Tromsdalen

Må løfte seg et nivå fra treningskampene. Ellers blir det tøft.

Vurdert av Jostein Overvik, Geir Juva og Morten Stokstad