NFF ettergår påstander om kampfiksing etter linjemann-angrepet

Norges Fotballforbund kjenner fortsatt ikke motivet for bosnierens angrep på linjemannen. Nå undersøkes kampfiksing. Gjerningsmannen skal uttransporteres raskt.

– Vi er blitt møtt med en påstand om at dette kan handle om kampfiksing. Vi ettergår det, sier Nils Fisketjønn – direktør for konkurranseavdelingen i NFF.

Det var lørdag assistentdommer Ole Andreas Skogsrud Haukåsen plutselig ble angrepet under 1.divisjonskampen mellom Kongsvinger og Ranheim på Gjemselund. Bortelaget var – ved hjelp av en langpasning – i ferd med å gå i angrep da linjemannen ble stoppet og sprayet i fjeset av bosnieren.

– Vi vet veldig lite om motivet. Han har sagt at han at han irriterte seg over linjemannen, opplyser Rune Bekkemoen – overbetjent ved politistasjonen i Kongsvinger.

– Kan det handle om kampfiksing?

– Vi har også hørt dette ryktet. Men det vet vi ingen ting om. Saken er ferdig behandlet fra vår side. Det må komme en anmeldelse om kampfiksing om vi skal etterforske på det, svarer Bekkemoen og kaller hele saken «merkelig».

HADDE EN PLAN? Kongsvingers sportssjef, Espen Nystuen, synes angrepet på linjemannen virker planlagt. Foto: Fredrik Solstad , VG

– Det er verdt å sjekke opp et slikt spor, mener sportssjef Espen Nystuen i Kongsvinger.

Gjerningsmannen fikk 12.000 kroner i bot, har adresse i Bosnia og skal transporteres tilbake til Balkan i mandag eller tirsdag. Skogsrud Haukåsen fullførte kampen etter å ha fått vasket øyet. Han fikk en rød stripe i fjeset. Ifølge politiet skal det være snakk om en pepperspray, men det kan neppe være snakk om den sterkeste varianten.

Så vidt Nystuen vet har bosnieren aldri tidligere vært i Kongsvinger. Han satt på KIL-benken og så ikke selve opptrinnet, men har sammen med klubbledelsen studert opptakene av hendelsen.

– Det hadde ikke vært noen kontroverser i forkant. Bosnieren sitter helt rolig på tribunen. Det hele virker veldig planlagt. Han hadde tydeligvis en planlagt fluktrute ut av stadion.

Fotballforbundet har mottatt rapporten fra kampen. Det er opp til doms- og sanksjonsutvalget om Kongsvinger eventuelt skal straffes for dårlig vakthold. Klubben skal gå gjennom saken mandag.

– Jeg kan ikke si mer enn at vi skal gå gjennom om vi har fulgt alle regler, sier Nystuen.