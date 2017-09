Nå skiller bare ett poeng Bodø/Glimt fra Eliteserien – smadret Ull/Kisa

(Ullensaker/Kisa – Bodø/Glimt 2-5) Det er egentlig bare formaliteter som gjenstår før Bodø/Glimt kan kalle seg en Eliteserie-klubb.

Etter tirsdagens nedsabling av Ull/Kisa er opprykket mer eller mindre i boks:

Med fem kamper igjen av sesongen har Bodøværingene en luke på 15 poeng ned til Sandnes Ulf på tredjeplass. Det betyr at dersom Sandnes Ulf avgir poeng, eller Bodø/Glimt tar ett av 15 mulige poeng, er de klare for Eliteserien.

Fikk du med deg? Manchester United-speider fulgte Diatta

Tirsdag gjorde de svært kort prosess borte mot Ull/Kisa. De ledet hele 5-0 etter 36 minutter, mye takket være Kristian Fardal Opseth som scoret hat trick før hvilen.

Suverene – igjen



Opseth sendte Glimt i føringen etter fire minutter, før han doblet ledelsen to minutter senere. Han satte inn sitt tredje og Bodø/Glimts femte etter 36 minutter, etter at Trond Olsen og Amor Layouni hadde gitt serielederne henholdsvis 3- og 4-0.

2. omgang ble dermed en transportetappe for serielederen. Ull/Kisa-spiller Andreas Aalbu fikk satt inn to trøstemål mot slutten av 2. omgang, men Glimt-seieren var aldri truet.

Les også: Bendtner: – Folk tror alt handler om byliv

Opseth er suveren toppscorer i OBOS-ligaen med 22 scoringer på 25 kamper – syv scoringer foran Sandnes Ulfs Kent Håvard Eriksen, som står med 15 nettkjenninger.

Alt tyder på at det blir et kort opphold i OBOS-ligaen for nordlendingene. De rykket ned fra øverste nivå i 2016 etter å ha kommet nest sist på tabellen, men har gjort kort prosess med de fleste på nest-øverste nivå.

Her kan du se Erlend Dahl Reitans matchvinnerscoring i forrige runde mot Tromsdalen! Saken fortsetter under videovinduet.

På de 25 kampene de har spilt har det blitt 18 seirer, fem uavgjort og to tap. Tapene kom for Sandnes Ulf og Ranheim (begge på bortebane, ubeseiret hjemme). I tillegg har Glimt notert seg for hele 62 mål, og bare sluppet inn 27. Det gir dem en positiv målforskjell på 36.



Les også: Tromsø-trenerens ambisiøse plan for å overleve

Til sammenligning har serietoer Start +18, mens Sandnes Ulf har +9.

De gulkledde nekter kanskje å feire opprykket på forskudd – men det skal et lite mirakel til for at det ikke blir Eliteserie-spill på Aspmyra stadion i 2018.

Matchballene



Bodø/Glimt trenger altså ett poeng, eller at Sandnes Ulf avgir poeng på én av sine fem kamper. Det er nummer én og to som rykker direkte opp fra OBOS-ligaen til Eliteserien, mens lagene fra 6. plass til 3. plass kjemper om playoff.

Bodø Glimt – 59 poeng: Florø (hjemme), Levanger (hjemme) Jerv (borte), Åsane (hjemme), Strømmen (borte)

Start – 46 poeng: Strømmen (borte), Ranheim (hjemme), Arendal (borte), Elverum (hjemme), Åsane (borte)

Sandnes Ulf – 44 poeng: Ranheim (borte), Arendal (hjemme), Elverum (borte), Kongsvinger (hjemme), Fredrikstad (borte)