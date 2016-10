Nå ligger Møre og Romsdal an til å få tre klubber i eliteserien

JESSHEIM (VG) Oslo, Bergen og Trondheim har én eliteserieklubb hver. Neste sesong har Møre og Romsdal sannsynligvis tre lag på øverste nivå.

Molde kjemper om medaljer, Aalesund ser ut til å redde plassen etter en sterk spurt og nå ser det ikke ut til at noen kan nekte Kristiansund opprykk.

I fjor lå byen på Nordmøre godt an, men feilet totalt i avslutningen. Det skal ikke skje i år.

– Vi er et helt annet lag i år, sier Sverre Hjelle Økland (23), som scoret på to straffespark – og bommet på et tredje da Ull/Kisa ble slått 3-2 borte.

– Vi fortjener å ligge der vi ligger, sier Økland bestemt.

Til sammenligning har for eksempel byene Oslo, Bergen og Trondheim bare en klubb hver på nivå én.

SUKSESSTRENER: Christian Michelsen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Rogaland og Akershus har to klubber hver i årets tippeliga. Ellers er det ingen andre fylker enn Møre og Romsdal som kan vise til tre. Og i øyeblikket ser det ut til at Akershus mister minst en av sine klubber.

Kristiansund-trener Christian Michelsen er et eneste stort glis.

– Nå blir det enda vanskeligere for de andre lagene å ta oss igjen, sier han – og nekter å snakke om at alt er klart.

Men Kristiansund ligger nå åtte poeng foran Jerv på 3. plass. De to beste lagene i OBOS-ligaen går rett til neste års eliteserie, og bare tre kamper gjenstår.

Med andre ord kan Kristiansund ordne opprykket på hjemmebane mot Fredrikstad i neste serieomgang.

Det blir i så fall historie i nordmørsbyen. Riktignok var Kristiansund Fotballklubb i den daværende hovedserien i 1950-51, men etter serieomleggingen i 1963 har ikke Kristiansund vært representert på høyeste nivå.

– Dette er en fantastisk gjeng. De er sultne og de har en utrolig guts, sier trener Michelsen.

Ull/Kisa rundspilte Kristiansund og ledet 2-0 ved pause. Men det var ikke slutt.

– Vi er aldri slått før det er umulig. Denne gjengen viser nok en gang en mental styrke, sier treneren.

– Men er dette godt nok til å klare seg i eliteserien?

– Hvis vi får sjansen i Tippeligaen, så får vi ta den utfordringen når den kommer. det er lenge til, sier Christian Michelsen.

Fjorårets katastrofeavslutning med fire tap på de fem siste matchene er i hvert fall et spøkelse som dagens Kristiansund-lag ikke har i tankene.

– Nå har vi posisjonert oss enda bedre, sier Michelsen på vei inn i bussen på vei fra Jessheim.