Mjeldes første FFK-tap

(Sandefjord – Fredrikstad 2-1) Etter 14 poeng på seks kamper ble det bråstopp for Mons Ivar Mjeldes Fredrikstad. Sandefjord snudde til seier i andre omgang.

Etter at den tidligere Brann- og Start-treneren overtok Østfold-laget har det virkelig blitt sving på sakene i den gamle storklubben. Men etter fire seire og to uavgjort ble det tap borte mot opprykksjagende Sandefjord.

Les også: Slik har Mjelde forvandlet FFK

FFK tok ledelsen



Selv om det lenge så lyst ut også denne tirsdagskvelden: Ludvig Begbys scoring midtveis i første omgang sendte FFK i ledelsen. Unggutten skjøt ballen pent i mål på innlegget fra Kristian Brix.

Før det hadde Kjell Rune Sellin en brukbar mulighet til å gi vestfoldingene ledelsen, men skuddet gikk over mål.

Håvard Storbæk kunne ha utlignet like etter pause i vindkastene i Sandefjord. Skuddet gikk imidlertid utenfor mål.

Begby hadde også et godt skuddforsøk som Sandefjord-keeperen slo til corner seks minutter ut i andre omgang.

Les også: Slik er Solbakkens siste FCK-mesterlag

Sandefjord tok over i andre omgang



Etter hvert festet Sandefjord grepet om kampen. Andre Sødlund var nær scoring da han fyrte av fra skrått hold.

Men det måtte en gammel storscorer til for at det skulle bli nettsus. Etter 58 minutter kastet Peter Kovacs seg frem på et innlegg fra Kevin Larsen og styrte ballen rett i mål. Men det så ut som det kostet for 38-åringen: Ungareren viste tydelige tegn til smerter etterpå. Likevel kjempet han seg videre.

18 minutter før slutt tok opprykksjagende vestfoldinger ledelsen – med god hjelp fra Fredrikstad. Andre Sødlund headet et frispark via både Adam Straith og Erik Tønne før ballen snek seg inn bak FFK-keeperen.

Dermed er Fredrikstad fortsatt involvert i nedrykksstriden i OBOS-ligaen. Med fire kamper igjen er det seks poeng ned til Ull/Kisa under streken.

Sandefjord innehar andreplassen som gir direkte opprykk til Eliteserien i 2017. Ett poeng foran Jerv, fire poeng bak lederlaget Kristiansund.

Les også: Güven senket Sandefjord med kunstscoring