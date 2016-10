Kristiansunds utrolige snuoperasjon: full fart mot eliteserien

JESSHEIM (VG) (Ull/Kia-Kristiansund 2-3) I fjor rotet Kristiansund vekk opprykket på slutten. Det skal ikke skje i år.

Kristiansund fortsetter marsjen mot eliteserien i 2017 etter 3-2 over Ull/Kisa borte mandag kveld.

Nå er det hele åtte poeng ned til Jerv på 3.plass, og Kristiansund kan sikre opprykket allerede mot Fredrikstad hjemme i neste match.

De lå under 2-0 ved pause, men så reduserte Sverre Hjelle Økland på straffe før Bamba laget sitt 17. mål for sesongen da han utlignet til 2-2.

De nøyde seg ikke med det: innbytteren Mendy ordnet straffespark, og Økland satte ballen sikkert forbi Sean McDermott til 3-2.

Samme Sverre Hjelle Økland fikk sjansen til å gjøre 4-2 på straffe nummer tre - men da skjøt Kristiansund-spilleren utenfor.

I stedet holdt Ull/Kisa-keeper (!) Sean McDermott på å utligne helt på slutten, men headingen hans ble reddet på streken.

Kristiansund tok dermed sin 11. ettmålsseier for sesongen.

– Vi må vise oss fra en helt annen side i 2.omgang, sa trener Christian Michelsen i pausen - og Kristiansund-spillerne svarte til de grader på tiltale.

– En praktfull 2.omgang, konstaterte han til TV2 etterpå.

I 2015 lå Kristiansund også på direkte opprykksplass, men rotet det vekk med fire tap på de fem siste kampene.

I sitt fjerde år på nivå to er Kristiansund nå på god vei til å spille seg opp på aller høyeste nivå neste sesong.

DUELL: Kristiansunds Victor Grodås (blått) i kamp med Kristoffer Ødemarksbakken hos Ull/Kisa (liggende). Foto: Trond Solberg , VG

Byens store sønn Ole Gunnar Solskjær (43) kommer fra den ene halvparten av Kristiansund-klubben – Clausenengen. Det var der han trådde sine barnesko før det ble Molde og Manchester United.

I fjor ledet Solskjær en trening da VG var på besøk, og foran denne sesongen har Kristiansund-trener Christian Michelsen vært på besøk på Molde-treninger for å lære.

Siden starten i 3. divisjon i 2004 har laget fra Nordmøre utrolig nok forbedret seg resultatmessig hvert eneste år.

Søndag tapte Jerv hjemme mot Bryne – noe som var en gavepakke til Kristiansund.

De to beste rykker rett opp. Kristiansund er nå åtte poeng foran lag nummer tre (Jerv), og det gjenstår bare tre matcher.

Kristiansund har et ganske tøft program mot slutten med Fredrikstad (som kjemper om å unngå nedrykk) og opprykksjagende Jerv og Sandefjord i de tre siste kampene. Men det kan altså være slik at både Kristiansund og Sandefjord er klare for opprykk foran den siste kampen.

Ull/Kisa hadde vunnet sine seks siste hjemmekamper før Kristiansund kom på besøk mandag. Vegard Skogheims elever kjemper for å unngå nedrykk. Romerikingene er i øyeblikket under streken, sammen med KFUM Oslo, Bryne og Raufoss.

Nicolay Solberg sendte Ull/Kisa i ledelsen 1-0 etter et praktfullt angrep, og så økte Fredrik Krogstad til 2-0 på en perle av et frispark. Vertene var overlegne før pause og ble også snytt for et straffespark, men i 2.omgang kom Kristiansund mye sterkere og snudde altså kampen.