Kristiansund bedre og bedre – år for år!

(Jerv – Kristiansund 1-1) Det er ikke mange aksjekurser som kan slå den eventyrlige utviklingen til Kristiansund Ballklubb over 12 år...

Siden sesongdebuten i 2004 har nemlig klubben fra Nordmøre bare blitt bedre og bedre. Det har faktisk ikke vært et eneste tilbakesteg.

I går tok spillere, trenere, supportere og en hel by av i gledesrus. For aller første gang skal klubben som er en sammenslåing av Kristiansund Fotballklubb og Clausenengen Fotballklubb spille i Eliteserien.

Michelsen: – Det er ganske unikt



– Du skal lete lenge etter klubber med samme progresjon. Det skal nesten ikke være mulig. Det er ganske unikt og vi er stolte av jobben som har vært gjort så langt. Men vi har fortsatt lyst til å bli bedre. Det passer oss bra å være litt underdog neste år, sier Christian Michelsen til VG.

KBKs tabellplasseringer 2016: Opprykk til Eliteserien 2015: 3. plass 2014: 4. plass 2013: 9. plass (1. divisjon) 2012: 1. plass (2. divisjon) 2011: 2. plass 2010: 2. plass 2009: 2. plass 2008: 4. plass 2007: 5. plass 2006: 7. plass 2005: 1. plass (3. divisjon) 2004: 2. plass

Kristiansund-treneren var både lykkelig og lettet over at opprykket ble sikret med 1-1 mot Jerv. Dermed slapp klubben fra Nordmøre en nervepirrende serieavslutning mot Sandefjord – som også rykket opp med seieren over Bryne.

Elleville scener utspant seg i Grimstad etter at det historiske opprykket var sikret.

– En syk følelse. Jeg har hatt vondt i magen hele uken. Som trener tenker du «worst case»-scanrio, sier Michelsen.

Etter å ha spilt for Stabæk og Moss kom han hjem til Kristiansund som spiller da klubben var i 2. divisjon før 2008-sesongen. Da Geir Bakke sluttet som trener før 2014-sesongen overtok Michelsen ansvaret.

– Christian har gjort en veldig bra jobb og har flinke folk rundt seg i støtteapparatet med Ole Olsen og Trond Hjelle. Det er utrolig artig at klubben rykket opp. De har jobbet hardt og målbevisst og blitt bedre og bedre hver sesong i 12 år. Daglig leder Kjetil Thorsen bør også trekkes frem. Han har vært en primus motor, sier Geir Bakke til VG.

Den nåværende Sarpsborg-treneren tror ikke Kristiansund blir en kasteball i Eliteserien.

– De har mye fysikk i laget sitt. Og det blir ikke en enkel stadion å komme til. En liten og intim arena der det også er rimelig værhardt. Dessuten kommer det til å bli to spesielle kamper mot Molde. Det er mye strid mellom de to byene. Det blir full krig, beskriver Bakke.

Vekket sterke følelser



Den engasjerte kommentatoren Rune Edøy gråt på Tidens Kravs webradio da opprykket var i boks.

– Det er slutt, det er slutt! Kristiansund er i Eliteserien, brølte Edøy.

Da VG ringte Edøy hadde han så vidt fått samlet seg.

– Nå har jeg fått tørket tårene, sier en sliten kommentator.

– Jeg aner ikke hva jeg gjorde de siste minuttene. Jeg husker ingenting. Jeg bare kollapset så fort det ble klart, ler 48-åringen.

Sammenhengende skriking og engasjement var nøkkelord for kommentatoren. Og da opprykket ble sikret klarte han ikke å holde seg lenger.

– Jeg gråt som en liten unge. Jeg er 48 år og har en kone som kommer til å skjemmes i mange uker, men det bryr jeg meg ingenting om.

Riktignok var Kristiansund Fotballklubb i den daværende hovedserien i 1950-51, men etter serieomleggingen i 1963 har ikke Kristiansund vært representert på høyeste nivå.

– I Kristiansund har man lenge pratet om en statue av Ole Gunnar Solskjær. Det er bare å sette opp en statue av trener Christian Michelsen istedet, sier Edøy.

Ser frem til lokaloppgjør mot Molde



Kristiansund-treneren med samme navn som Norges statsminister fra 1905 til 1907 svarer slik på det forslaget:

– Hehe. Det står vel én i Bergen allerede, gjør det ikke? Det er mange som har lov til å ta del i dette opprykket. Det er en jobb som er blitt gjort over mange mange år. Så har jeg, Ole (Olsen) og Trond (Hjelle) fått muligheten de tre siste årene. Men vi er blitt backet opp av klubb, sponsorer og en hel by. Det å få oppleve Eliteserien er et fantastisk eventyr. Nå får vi lokaloppgjør mot Molde og Aalesund, og det blir jo nesten lokaloppgjør mot Rosenborg også. Vi gleder oss utrolig mye, sier en lykkelig Michelsen.

Jerv gikk opp i ledelsen etter at Tonny Brochmann ga vertene fra Grimstad ledelsen etter 21 minutter, men Daouda Bamba utlignet til 1-1 kun fire minutter senere.

Gjestene fra Kristiansund hadde flere store muligheter i første omgang, men fikk aldri den andre scoringen. Utover i andre omgang presset Jerv på for en matchvinnende scoring – uten å lykkes.

– Vi burde ha punktert kampen i første omgang. Jeg synes vi spilte en kjempekamp. Vi var veldig gode i første omgang og veldig gode til å stå i mot i andre omgang. Vi møtte et knallsterkt lag. Det er ikke rart at det er vi, Sandefjord og Jerv som har kriget om opprykket helt inn. Nå var det vår tur til å ha litt marginer, sier Michelsen.

