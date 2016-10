(Jerv - Kristiansund 1-1, Sandefjord - Bryne 1-0) Kristiansund og Sandefjord er klare for Eliteserien neste år, med en runde igjen av årets OBOS-liga.

Dermed blir det et gjensyn med Sandefjord som rykket ned fra den øverste divisjonen ifjor. Kristiansund Ballklubb skrev historie og sikret seg spill på øverste nivå for aller første gang etter 1-1 borte mot Jerv.

– En syk følelse. Jeg har hatt vondt i magen hele uken. Som trener tenker du «worst case»-scanrio, sier trener Christian Michelsen til VG.

Radiokommentator gråt på direkten



Med tap mot Jerv kunne det direkte opprykket glippe med et nytt tap mot Sandefjord i siste serierunde, men nå kunne byen på Nordmøre slippe jubelen løs. Den engasjerte kommentatoren Rune Edøy gråt på Tidens Kravs webradio da opprykket var i boks.

– Det er slutt, det er slutt! Kristiansund er i Eliteserien, brølte Edøy.

Jerv gikk opp i ledelsen etter at Tonny Brochmann ga vertene fra Grimstad ledelsen etter 21 minutter, men Daouda Bamba utlignet til 1-1 kun fire minutter senere.

Gjestene fra Kristiansund hadde flere store muligheter i første omgang, men fikk aldri den andre scoringen. Utover i andre omgang presset Jerv på for en matchvinnende scoring – uten å lykkes.

– Vi burde ha punktert kampen i første omgang. Jeg synes vi spilte en kjempekamp. Vi var veldig gode i første omgang og veldig gode til å stå i mot i andre omgang. Vi møtte et knallsterkt lag. Det er ikke rart at det er vi, Sandefjord og Jerv som har kriget om opprykket helt inn. Nå var det vår tur til å ha litt marginer, sier Michelsen.

– Det er utrolig deilig. Jeg føler vi hadde forholdsvis god kontroll og fulgte sånn sett kampplanen fra punkt til prikke, sa Kristiansunds kaptein Espen Næss Lund til NTB etter kampen.

Da VG ringte Edøy hadde han så vidt fått samlet seg.

SLITEN: Kommentator Rune Edøy hadde nesten ikke stemme igjen etter at Kristiansund sikret opprykket. Foto: Trygve Joakimsen

– Nå har jeg fått tørket tårene, sier en sliten kommentator.

– Jeg aner ikke hva jeg gjorde de siste minuttene. Jeg husker ingenting. Jeg bare kollapset så fort det ble klart, ler 48-åringen.

Sammenhengende skriking og engasjement var nøkkelord for kommentatoren. Og da opprykket ble sikret klarte han ikke å holde seg lenger.

– Jeg gråt som en liten unge. Jeg er 48 år og har en kone som kommer til å skjemmes i mange uker, men det bryr jeg meg ingenting om, ler Edøy.

Vil ha statue av KBK-treneren

Riktignok var Kristiansund Fotballklubb i den daværende hovedserien i 1950-51, men etter serieomleggingen i 1963 har ikke Kristiansund vært representert på høyeste nivå.

– I Kristiansund har man lenge pratet om en statue av Ole Gunnar Solskjær. Det er bare å sette opp en statue av trener Christian Michelsen istedet, sier Edøy.

Kristiansund-treneren med samme navn som Norges statsminister fra 1905 til 1907 svarer slik på det forslaget:

– Hehe. Det står vel én i Bergen allerede, gjør det ikke? Det er mange som har lov til å ta del i dette opprykket. Det er en jobb som er blitt gjort over mange mange år. Så har jeg, Ole (Olsen) og Trond (Hjelle) fått muligheten de tre siste årene. Men vi er blitt backet opp av klubb, sponsorer og en hel by. Det å få oppleve Eliteserien er et fantastisk eventyr. Nå får vi lokaloppgjør mot Molde og Aalesund, og det blir jo nesten lokaloppgjør mot Rosenborg også. Vi gleder oss utrolig mye, sier en lykkelig Michelsen.

OVERLYKKELIG: Kristiansund trener Christian Michelsen kunne slippe jubelen løs etter 1-1 mot Jerv. Neste år spiller laget fra Nordmøre i Eliteserien. Foto: Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

Sandefjord ble klar for eliteseriespill neste sesong etter at de slo nedrykkstruede Bryne 1-0 på Komplett Arena. Lenge så det ut som at kampen skulle ende målløst, men fem minutter før slutt stanget Kjell Rune Sellin hvalfangerbyen til himmels.

I det dommeren blåste av kampen kunne de fremmøtte juble for klubbens fjerde opprykk siden klubben ble stiftet i 1998. Laget som ble desidert sist i fjorårets sesong spretter nå opp igjen i det gjeveste selskap.

– Det er en følelse som ikke kan beskrives. Det er det her vi har jobbet mot i hele år. Vi legger ned en innsats alle mann og jeg er rett og slett stolt over den innsatsen vi har lagt ned, sa Sellin etter kampslutt.

Ren seriefinale

Han er meget fornøyd med at laget konsentrerte seg om arbeidsoppgavene mot et lavtliggende Bryne-lag.

– Selv om det regnet og var litt fuktig, hadde vi fullt fokus på å gjøre jobben vår. Det er vanskelig å bryte ned et sånt forsvar av et lag. Vi fikk den ene sjansen og det er da vi scoret og det er deilig.

Nå venter Kristiansund i en ren seriefinale neste helg. Sellin sier det blir fullt fokus til tross for at begge de to lagene er opprykksklare.

– Selvfølgelig. Vi skal ha førsteplassen. Jeg tenker at det er helt fantastisk at vi har noe spille for selv om vi har rykket opp.

Med en runde igjen å spille gikk Sandefjord forbi Kristiansund og leder nå OBOS-ligaen. Begge med 59 poeng, men Sandefjord med bedre målforskjell.

