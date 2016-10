Kan juble for opprykk - runden før slutt

(Jerv - Kristiansund 1-1) (Sandefjord - Bryne 1-0) Kristiansund og Sandefjord er klare for Eliteserien neste år, med en runde igjen av årets OBOS-liga.

Dermed blir det et gjensyn med Sandefjord som rykket ned fra den øverste divisjonen ifjor. Mens i nordmørsbyen Kristiansund er det skrevet historie. Det ble 1-1 mot Jerv, men det var nok til å sikre opprykket med seks poengs margin.

– Klarer vi dette, er det bare å sette opp en statue av Christian Michelsen, sier Rune Edøy på lokalavisens Tidens Kravs webradio.

– Det er slutt, det er slutt! For en kamp. KBK er i Eliteserien. Det er helt utrolig, skriker en utslitt Edøy.

Riktignok var Kristiansund Fotballklubb i den daværende hovedserien i 1950-51, men etter serieomleggingen i 1963 har ikke Kristiansund vært representert på høyeste nivå.

Sandefjord ble klar for eliteseriespill neste sesong etter at de slo nedrykkstruede Bryne 1-0 på Komplett Arena. Lenge så det ut som at kampen skulle ende målløst, men fem minutter før slutt stanget Kjell Rune Sellin hvalfangerbyen til himmels.

I det dommeren blåste av kampen kunne de fremmøtte juble for klubbens fjerde opprykk siden klubben ble stiftet i 1998. Laget som ble desidert sist i fjorårets sesong spretter nå opp igjen i det gjeveste selskap.

