Jerv-trener Sandstø: – En skandale for Stabæk om de ikke slår oss

(Jerv – Kongsvinger 2-1) Arne Sandstø (50) legger presset på Stabæk etter at Jerv ble klar for sin andre kvalikfinale på to år.

– Det er dette vi drømmer. Det er fantastisk, sier Arne Sandstø til TV 2

Forrige sesong ble Start for sterke i opprykksfinalen. Nå venter Stabæk i kampen om plass i Eliteserien neste år etter at Kongsvinger ble slått 2-1 hjemme på Levermyr stadion.

– Det er en skandale for Stabæk om de ikke slår oss. Og det må vi bare bruke til fordel, fortsetter Sandstø.

VG Live: Fyldig referat fra kampen

Kongsvinger lyktes med å nå en cupfinale og kjempe om plass i Eliteserien etter opprykket fra 2. divisjon i fjor, men Hedmark-klubben må belage seg på nok en sesong på nivå 2. Nå er spørsmålet om suksesstrener Luis Pimenta fortsetter eller ikke.

– Det er tøft nå, men vi må være stolt over utviklingen til klubben, sier Pimenta til TV 2.

Dansk dynamitt

Det var danske Tonny Brochmann som fullførte Jerv syv minutter lange snuoperasjon i den første omgangen. Adrian Ovlien feiet bort et innlegg fra høyreving Eirik Haugstad, men faren var ikke over for Kongsvinger. Brochmann mottok ballen rett utenfor 16-meteren, nølte ikke et sekund, tok ned ballen og banket den i mål bak Fredrikson. Noen minutter tidligere hadde Glenn Andersen headet inn utligningen etter en corner.

Anbefales: Hedmarks rikeste er Kongsvingers ukjente milliardær-onkel

– Helt fantastisk! Den tyngste kampen jeg har spilt i år, oppsummerer Brochmann overfor TV 2.

Artikkelen fortsetter under bildet.

GAMLEFAR SCORET: Glenn Andersen (36) header inn Jervs utligning i første omgang på Levermyr lørdag. Foto: Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

Nære på for Nystuen

Kongsvinger slet med å komme til de store sjansene på stillingen 2-1 i den andre omgangen, men på overtid fikk Maikel en alle tiders muligheter. Innbytter – og daglig leder – Espen Nystuen stusset Maikel alene hjennom med keeper Øyvind Knutsen, forsøkte å chippe ballen over ham, men Knutsen gikk seirende ut av duellen. Og så blåste dommeren av kampen.

Lest? Kongsvingers lokale suksess – til cupfinalen med hedmarkinger

Men det startet tungt for Jerv. Etter 16 minutter feide Kongsvingers Martin Ellingsen ballen i bakrom, Andersen så ut til å ha full kontroll, men bak ham kom Maikel i stor fart. Spanjolen slengte foten frem foran Andersen og tuppet ballen rolig forbi Knutsen og i mål.

PS: Kongsvinger slo Sandnes Ulf 2-0 i den første kvalifiseringsrunden, mens Jerv vant 2-1 over Mjøndalen hjemme på Levermyr.