FREDRIKSTAD (VG) (Fredrikstad – Ull/Kisa 1-2) Fem år etter de rykket ned fra Eliteserien, virker ikke nedturen å ha noen ende i Fredrikstad. Med fire runder igjen å spille ser det ut til at det beste de kan håpe på er nedrykkskvalik.

Etter 0–2 mot Ull/Kisa tirsdag kveld presses den gamle Østfold-storheten i retning 2. divisjon. På nivå tre har de ikke vært siden 2002 – da oppturen gjennom 2000-tallet (cupgull 2006 og seriesølv 2008) startet med opprykk til det som i dag er Obos-ligaen.

Naboen Sarpsborg er bare 15 kilometer unna, men hele 28 plasser i seriesystemet skiller de to klubbene fra samme fylke. Selv ikke med seriens tredje høyeste budsjett (30 millioner – bare opprykksklare Bodø/Glimt og serietoer Start er større) kjemper FFK for tredje sesong på rad mot nedrykk til 2. divisjon.

Fikk sparken: Pedersen om mot Start-sjef

– Det er klart vi lever farlig. Opp til sikker plass begynner det å bli et stykke. Det er utrolig irriterende at vi var i en god sone fram til Start-kampen, sier Fredrikstad-kaptein Ulrik Flo til Eurosport.

– Det er surt, for vi følte at vi hadde noe på gang.

Etter 1-2-tapet for flyplassklubben på Romerike – som scoret begge etter to cornere på bakre stolpe fra Niklas Sandberg (22) sin finfine venstrefot – har FFK stadig fire poeng opp til trygg plass, men Arendal og Elverum på direkte nedrykk ligger bare to og tre poeng bak.

– Det er så unødvendig, sier målmann Håvar Jenssen etter at Ull/Kisa laget begge sine mål på corner.

– Vi har klart å holde oss de siste årene. Vi vet hva det handler. Nå venter det fire cupfinaler. Vi må bare gjøre så godt vi kan i dem, sier FFK-keeperen om de avsluttende kampene denne sesongen.

Franskmannen Emmanuel Troudart og tidligere Fredrikstad-spiller Nicolay Solberg scoret for Ull/Kisa med hvert sitt hodestøt.

For Fredrikstad kan det ha vært et nådestøt. Og siden Trond Amundsen forgjeves prøve å redde klubben fra nedrykk fra Eliteserien i 2012-sesongen, er Andrea Loberto den sjette fast ansatte treneren som prøver å snu trenden på sjarmerende, men snart folketomme Fredrikstad stadion, der supportergjengen kalt Plankehaugen snart er redusert til flis.

Større er ikke poengpotten: Andrea Lobertos seiersprosent er på syltynne 15.

Finale og kvalik? LSKs cupfinale kan gi rekordsen kamp

Lars Bakkerud (40 i seiersprosent), Håkon Wibe-Lund (37,5), Arne Erlandsen (33), Jan Halvor Halvorsen (21) og Mons Ivar Mjelde (36,4) hadde alle bedre resultater, men ingen av dem ønsket, orket eller fikk lov til å fortsette i jobben.

Inkludert Trond Amundsen fra og med mai 2012 snitter en sittende Fredrikstad-trener på 268 dager i jobben. Om du inkluderer vikartrener Jan Tore Ophaug, som ledet klubben i to uker i 2015, er det nede i 231.

Sånn sett har Loberto klart litt av en bragd med denne sesongens resultater: Han har sittet 315 dager som sjef.

Men det kan ende i 2. divisjon.