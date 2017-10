FREDRIKSTAD (VG) (Fredrikstad – Ull/Kisa 1-2) Tidligere Fredrikstad-spiller Nicolay Solberg (26) sendte FFK nærmere 2. divisjonsstupet. Nå tror Andreas Aalbu (27) at gamleklubben i beste fall får spille nedrykkskvalik.

Etter 1–2 mot Ull/Kisa tirsdag kveld presses den gamle Østfold-storheten i retning 2. divisjon. På nivå tre har de ikke vært siden 2002 – da oppturen gjennom 2000-tallet (cupgull 2006 og seriesølv 2008) startet med opprykk til det som i dag er Obos-ligaen.

Nå handler det meste om å klore seg fast blant de 32 beste fotballlagene i Norge.

– Fotball-Norges største gåte, sier Ull/Kisa-spiss Andreas Aalbu til VG om Fredrikstad – klubben som eide ham fra sommeren 2015 til mars i år (inkludert et utlånt til svenske Varberg).

Gikk gratis



Med ett år igjen av kontrakten med Fredrikstad gikk han vederlagsfritt til flyplassklubben fra Romerike. Faktisk var østfoldingene tilsynelatende såpass interessert i å bli kvitt ham at de fortsatt betaler en del av lønnen hans. Men det er Ull/Kisa som nyter godt av rentene:

Med 2-1-seieren etter to perfekte cornerassists mot bakre stolpe fra midtbanespiller Niklas Sandberg (22) er Jessheim-laget på god vei mot å sikre opprykkskvalifisering til Eliteserien (krever å bli topp seks).

– Selvtillit og mentalitet har mye å si. Vi har en «boost» i laget. Vi har ikke så mange kjente spillere, men vi har et godt lag. Ødemarksbakken er allerede solgt til Lillestrøm, og flere andre er aktuelle for Eliteserien, sier Andreas Aalbu.

Mens Fredrikstad virker mest aktuelle for liganivå tre i Norge. De to siste i Obos-ligaen rykker direkte ned, mens lag nummer 14, som FFK er nå, spiller nedrykkskvalifisering.

Både Aalbu og Kisa-målscorer Nicolay Solberg, også med FFK-fortid, sier de merker på spillerne de møtte ute på banen tirsdag kveld at noe er galt.

– Jeg ser jo det. Jeg har spilt mot flere av gutta før, jeg har spilt med dem. Det er litt høye skuldrer. Det er naturlig når det er fem runder før slutt, man kjemper om nedrykk og du har hatt minimalt med gode opplevelser, beskriver Aalbu.

– På hvilke måter kommer det til uttrykk?

– Det er litt dødt. Det er ingen glede. Du ser at vi koser oss utpå her, selv om vi også har mye å spille for, fortsetter 27-åringen fra Bærum.

Nicolay Solberg sier slik:

– Det er litt sårt å se dem slite såpass som de gjør. De skal ligge der oppe, de skal være et eliteserielag, mener tønsbergenseren.

– Alle skjønner alvoret



– Alle skjønner alvoret i situasjonen. Vi må tilbake på nivået vi har vist tidligere, som mot Start hjemme, sier Fredrikstad-trener Andrea Loberto.

Siden Trond Amundsen forgjeves prøvde å redde klubben fra nedrykk fra Eliteserien i 2012-sesongen, er Loberto den sjette fast ansatte treneren som prøver å snu trenden på sjarmerende, men snart folketomme Fredrikstad stadion.

Supportergjengen kalt Plankehaugen er snart redusert til flis, og de få som er igjen ser på treneren som har den laveste seiersprosenten de siste seks sesongene:

Lars Bakkerud (40 i seiersprosent), Håkon Wibe-Lund (37,5), Arne Erlandsen (33), Jan Halvor Halvorsen (21) og Mons Ivar Mjelde (36,4) hadde alle bedre resultater enn Loberto (15), men ingen av dem ønsket, orket eller fikk lov til å fortsette i jobben.

Loberto viser til styret på spørsmål om hvorfor han fortsatt er FFK-trener. Men han er klar på at han er rett mann til å sørge for at klubben idet minste beholder Obosliga-statusen også i 2018.

– Det er jeg, sier Loberto – som akkurat nå leder et lag som er hele 28 plasser bak fylkesnabo Sarpsborg.

Selv med seriens tredje høyeste budsjett (30 millioner – bare opprykksklare Bodø/Glimt og serietoer Start er større) kjemper FFK for tredje sesong på rad mot nedrykk til 2. divisjon.

– Normalt sett hadde Loberto vært ute av døra på stadion for lenge siden, men siden de nå forsøker å ha en viss grad av kontinuitet, er han her fortsatt, sier sportskommentator Erik Pedersen i Fredriksstad Blad – og mener FFK gjør rett i å beholde treneren og ledelsen.

Der har faktisk Loberto klart en slags bragd: Inkludert Trond Amundsen fra og med mai 2012 snitter en sittende Fredrikstad-trener på 268 dager i jobben. Om du inkluderer vikartrener Jan Tore Ophaug, som ledet klubben i to uker i 2015, er det nede i 231...

Loberto har onsdsittet 315 dager som sjef. Men hans regime kan ende i 2. divisjon.

– Jeg tror det blir kvalik. De har noen seige kamper igjen. FFK er bedre enn Arendal og Elverum, sier Andreas Aalbu.

