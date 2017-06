FFK bekrefter: «Spøkelsesjakt» på Fredrikstad stadion forrige uke

Det er ingen spøk å ligge på sisteplass i OBOS-ligaen. I forrige uke gikk folk – i fullt alvor – på spøkelsesjakt på Fredrikstad stadion.

Kanskje hadde det en effekt, også?

For første gang denne sesongen vant i hvert fall Fredrikstad en fotballkamp sist søndag. Elverum ble slått 4–0.

VG har snakket med flere personer som sier de har opplevd overnaturlige ting på arenaen til den tradisjonsrike Østfold-klubben. Og dratt på spøkelses-befaring på Fredrikstad Stadion.

Se reportasjen i videovinduet over!

Les også: Østfold-fotballen snudd opp ned på 10 år

Spøkelset omtales som «Værste-kællen»

Daglig leder Joacim Heier bekrefter overfor VG at flere personer gikk rundt i korridorene i jakt på onde krefter.

– Det er riktig. Det er ikke noe som klubben har satt i gang. Det er noe som venner av klubben har ønsket å sjekke opp. Det henger tilbake fra 2011 da det også var en runde med spøkelsesjakt etter at det hadde blitt registrert en del uvanlig aktivitet, sier Heier til VG.

– Tror du at det spøker på Fredrikstad stadion?

– Jeg er ganske balansert i forhold til ting jeg ikke kan se og føle, men man begynner jo å tvile, svarer Fredrikstad-lederen.

En som ikke er i tvil, er tidligere media- og IT-sjef i Fredrikstad FK, Thomas Torjusen – som nå jobber i Norsk Toppfotball.

– Jeg har følt nærværet så mange ganger at jeg ikke er i tvil. Vi omtaler ham bare som «Værste-kællen». Det er en oppsynsmann eller vaktmester fra gamle Fredrikstad mekaniske verksted som går rundt og passer på. Men han har en negativ kraft, tydeligvis, sier Torjusen, og sikter til de elendige resultatene til FFK.

Husker du denne? Aalbu forlater FFK – mener han ikke fikk trent nok

Hørte uforklarlige lyder

For det ser jo nesten ut som at det er hviler en forbannelse over klubben som alle mener har så stort «potensial». Men som sjelden lever opp til forventningene.

– Med den uflaksen vi har hatt her på stadion, er det godt mulig at det er noe som går i veggene her, sier spissen Ulrik Flo – delvis på fleip.

– Jeg har ikke sett noe selv, men jeg har hørt historiene, tillegger han.

Thomas Torjusen hevder at han flere ganger har merket at det spøker på stadion.

– En gang satt jeg alene og jobbet til langt over midnatt. Jeg satt i tredje etasje ved siden av presserommet. I etasjen over hørte jeg stoler beveget på seg. Det hørtes ut som om det var et selskap der. Først trodde jeg at det var banemesteren, men han hadde reist hjem for lengst. Da jeg gikk opp var det ingen til stede og rommet var helt mørkt. Men ting var flyttet på. Da forlot jeg åstedet veldig fort. Jeg fikk en ekkel følelse, for å si det mildt, sier Torjusen.

Fredriksstad Blad skrev både i 2010 og 2011 om de uforklarlige tingene som skjedde i arenabygget.

– Både banemesteren og vaskedamen har opplevd det samme. Vaskekosten er blitt flyttet fra vegg til vegg uten at hun har rørt den. Og det har skjedd mye rart i teknikken. Da vi spilte mot Sarpsborg brente resultatet seg fast i den elektroniske tavlen slik at den måtte byttes. Ingen hadde noen forklaring på hvordan det kunne skje. Jeg mener man skal være klar over at det finnes mer mellom himmel og jord enn vi liker å tro, sier Torjusen.

Les også: UEFA oppdaget NFF-tabben: – Bare trist

Hentet inn Norges svar på «Ghostbusters»

I 2011 hentet han inn flere representanter fra «Norwegian Ghost Hunters» i jakt på å dokumentere den unormale aktiviteten. Lederen i Norges svar på «Ghostbusters», Geir Ole Kristiansen, bekrefter spesielle funn på Fredrikstad stadion.

– Det var spesielt der, faktisk. Vi fanget blant annet opp en veldig rar stemme på et lydopptak. Vi satte frem en kaffekopp. Og en stemme svarte «Nei, men så hyggelig, da», forteller Kristiansen.

Hør lydopptaket her:

På spørsmål om han tror på spøkelser, svarer Kristiansen:

– Hva skal jeg kalle det ... At det skjer ting som vi ikke har kontroll på, det har vi dokumentert. Men om det er folk som går igjen, har jeg ikke peiling på. Det eneste jeg kan konstatere er at vi fanger ting på opptak som vi ikke klarer å forklare. Folk får avgjøre selv hva de tror og mener.

– Men jeg tror ikke spøkelser er årsaken til at Fredrikstad ligger sist i OBOS-ligaen, understreker Geir Ole Kristiansen.

Les også: Her er trenernes dom over Lagerbäck

Simen Rafn ble vettskremt

Lillestrøms Simen Rafn, som tidligere spilte i Fredrikstad, sier hun også har opplevd en skremmende episode.

– Jeg trente helt alene i styrkerommet klokken åtte på kvelden. Da jeg var ferdig med å dusje, satte meg på benken i garderoben. Så hørte jeg at det fortsatt rant vann ved dusjen. Men det var ikke noe vann der. Så gikk jeg inn på toalettet vegg i vegg ved dusjen. Der sto vannkranen på full styrke. Vannet fosset. Og jeg hadde ikke vært der inne engang, forteller Rafn.

– Hva tenkte du da?

– Jeg ble egentlig ganske vettskremt. Jeg har tenkt mye på det. Før jeg dusjet var det ingen lyder fra toalettet. Og du trenger adgangskort for å komme deg inn i garderoben. Jeg tok på meg klærne ganske fort og kjørte hjem.

– Hvordan tolker du dette?

– Neeeei, hva skal jeg si. I og med at mange andre har opplevd noe av det samme, så tror jeg det er et eller annet som har skjedd som ikke er helt menneskelig. Noe overnaturlig. Agbar Barsom (tidligere FFK-spiller) påsto også i fullt alvor at det var noen som spente ben på ham ute på banen. Det skulle ha skjedd flere ganger.

– Man kan jo lure på om det hviler en forbannelse over laget?

– Ut fra resultatene de siste årene, kan det virke sånn. Men jeg tror det blir litt enkelt å skylde på spøkelser, svarer Rafn – med et smil.

Les også: Fredrikstad-legende etterlyser ryddesjau i FFK

Dette sier folk på gata i Fredrikstad om spøkelsesryktene:

– Skal du ha meg til å se fullstendig gal ut?



Assistenttrener Aleksander Olsen er også kjent med at noen valgte å ta opp kampen med kreftene i forkant av hjemmekampen mot Elverum.

– Det er noen av supporterne som tror på dette, og mener de har noen evner. De ville prøve å gjøre noe med den energien de mener er her, forteller Olsen.

– Tror du at det spøker på stadion?

– Skal du ha meg til å se fullstendig gal ut, eller? Nei, jeg har ikke opplevd noe selv. Jeg har ingen grunn til å tro at det spøker her. Jeg tror heller ikke vi skal bruke det som en unnskyldning for at Fredrikstad har slitt de siste årene. Jeg tror jeg skal ha fokus på det jeg får gjort noe med. Klokt og hardt arbeid over tid er det som gjelder, svarer assistenttreneren.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med personene som jaktet på overnaturlige krefter i klubblokalene i forrige uke.

– Slik jeg oppfattet det, så ønsket de vel å operere i det stille, sier Heier.

Akkurat som spøkelser, altså.