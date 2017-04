Dramatikk i 1. divisjon etter hodeduell: – Jeg skjønner at her går det galt

(Ranheim-Arendal 2-1) Ranheims Kristoffer Løkberg bestemte seg for å gi alt i en hodeduell. Det endte med to spiller på sykehus og en daglig leder som fikk frysninger på ryggen.

Ranheim er det eneste 1. divisjonslaget med full pott etter tre serierunder. Løkberg gledet seg over seier og tilsammen ni poeng fra sykesengen på St. Olavshospital i Trondheim.



«Tar lett en tur på St. Olavs når guttan fikse tre poeng. Det e så deilig! Tre strake, vi kjører videre! #ForzaRanheim», skrev Løkberg på Twitter like før klokken 21 mandag kveld. Med meldingen var det et bilde av midtbanespilleren fra sykesengen. Han er godt badasjert.



Daglig leder i Ranheim, Frank Lidahl, forteller at Løkberg blir på sykehuset til i morgen for observasjon etter duellen mot Arendals Mathias Fjeldberg Olsen.



Hode mot hode



- Det er en duell det blir mye kraft i. Jeg skjønner at her går det galt, sier Lidahl til VG.

- Hva skjedde?



– Det er en løs ball i luften, og Løkberg - som den krigeren han er - knaller rett inn i duellen, så blir det hode mot hode. Det ble kuttskader også. Det var en vinnerskallehandling, svarer Lidahl.



– Hvordan var det å se på det som skjedde?



– Man blir litt redd. Jeg fikk frysninger på ryggen. Når man ikke kjenner omfanget, så blir det dramatisk. Det ble hjernerystelse, svarer Lidahl.



I fjor vår ble Løkberg skadet mot Mjøndalen og gjennomgikk en operasjon som satte han lenge ut av spill, skriver Adresseavisen.

Karlsen og Gjertsen scoret



Michael Karlsen sendte Ranheim i ledelsen etter 44 minutter, før Torgil Gjertsen økte til 2-0 i det 69. minutt.

Wilhelm Pepa reduserte til 1-2 like før slutt, men Ranheim sikret alle poengene, slik de også har gjort på sesongens to første kamper.

Bodø/Glimt følger på plassen bak etter at de slo nyopprykkede Elverum 5-0 på hjemmebane mandag. Veteranen Trond Olsen scoret de to siste målene for hjemmelaget, melder NTB.

Her kan du lese om hvordan det gikk til at Bodø/Glimt spiller i 1. divisjon i år.

Ull/Kisa-spiller hedret faren med scoring



Kristoffer Ødemarksbakken mistet faren sin i påskehelgen, men valgte likevel å være med da Ull/Kisa møtte Strømmen 2. påskedag.

Og Ødemarksbakken hedret faren med å sette inn 2-0 og kampens siste mål i nest siste minutt.

Nannestad-gutten hadde akkurat kommet innpå fra benken da han punkterte førstedivisjonskampen foran 876 tilskuere på Jessheim, skriver NTB.

Start-spiller med hattrick



Start, som i likhet med Bodø/Glimt rykket ned fra Eliteserien forrige sesong, er nummer tre etter at de vant oppskriftsmessig 4-0 over Åsane. Niels Vorthoren ble dagens mann med hattrick.

Sandnes Ulf og Fredrikstad spilte målløst i 1. divisjon 1. påskedag. Det var hjemmelagets første poengtap.

Det ble en typisk slitekamp med mange dueller, men pasningsspillet sto ikke helt i stil med innsatsen lagene la igjen ute på banen. Kampen manglet et mål og det kom aldri til noen av lagene, skriver NTB.

Så du denne? Molde herjet med Vålerenga i eliteserien 2. påskedag.

Fredrikstad blir denne sesongen ledet av Andrea Loberto, og spilte sin tredje strake uavgjort. Det er blitt poengdeling både mot Start og Mjøndalen.

Cupfinalist Kongsvinger spilte 2-2 mot Tromsdalen. Florø – Levanger endte 0-0. Tirsdag avslutter Mjøndalen og Jerv runden.

Ranheim har altså ni poeng etter tre runder, mens fire lag har syv poeng: Bodø/Glimt, Start, Ullensaker/Kisa og Sandnes Ulf.