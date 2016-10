Bryne rykket ned til 2. divisjon etter dramatisk innspurt

(Bryne-Fredrikstad 3-1) Aram Kahlili scoret to for Bryne. Det hjalp ingenting. Bryne rykker ned i 2. divisjon.

Bryne fikk en god start på kampen mot Fredrikstad. De scoret, og Kongsvinger scoret. Bryne var avhengig av at Kongsvinger måtte slå Ull/Kisa for å beholde plassen i Obos-ligaen.

Men 16 minutter ut i 2. omgang ble Bryne sendt ned på nedrykksplass, da Ull/Kisa utlignet mot Kongsvinger på straffe.

– Spillerne får med seg at det skjer noe på Gjemselund. Selv om vi vinner, så får vi ikke hjelp. Det er en mager trøst. Spillerne har stått på i hele høst, så jeg er stolt over dem, sa Bryne-trener Ole Hjelmhaug til TV 2 Zebra etter tapet, og fortsatte:



- Det var et ærlig forsøk fra vår side denne høsten. Men det var ikke nok. Synd.

Tomålsscorer Aram Kahili ble tatt av banen et kvarter før slutt. Han fikk applaus for innsatsen og målene.

3600 tilskuere



Bjørnar Holmvik økte til 3-0 etter 75 minutter, uten at det hjalp noen verdens ting. For samtidig gikk Ull/Kisa opp i ledelsen mot Kongsvinger. Fredrik Krogstad scoret to for Ull/kisa. I kampens siste minutt økte Ull/Kisa til 1-3. Dermed var det definitivt over for Bryne. Kongsvinger reduserte helt på tampen, uten at det hadde noe å si for utfallet.

TO MÅL: Fredrik Krogstad scoret to mot Kongsvinger i den siste serierunden i Obos-ligaen søndag. Her er han fotografert i fjor, da han var LSK-spiller. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Ull/Kisa tok faktisk sin første seier på bortebane i den siste serierunden. Hadde laget med base på Jessheim tapt søndag, så hadde de rykket ned.



Jærbuene hadde mobilisert foran denne viktige kampen, 3600 tilskuere så kampen.

Husker du? Torsdag jublet Kongsvinger for cupfinale-plass.

Tre trenere på én sesong

Bryne skal nå spille utenfor de to øverste divisjonene for første gang på 45 år.

Klubben har hatt tre trenere denne sesongen. Det startet med Gaute Larsen, som fikk sparken etter å ha plukket seks poeng på sesongens syv første kamper. Deretter overtok Alf Ingve Berntsen. Han trakk seg etter ni kamper, etter å ha plukket fem fattige poeng. På dette tidspunktet lå Bryne helt sist i 1. divisjon, og én kamp gjensto før sommerferien. Borte mot serieleder Kristiansund.

Avskrevet



Ole Hjelmhaug, med en fortid som spiller i både Bryne og Sogndal, overtok jobben med å forsøke å redde en klubb de fleste mente var dømt til å rykke ned.

– Alle hadde avskrevet oss. Jeg overtok et lag med null selvtillit, og der nesten alle hadde mistet troen. Vi satte oss som mål om å ha noe å spille for i hver eneste kamp, fortalte Hjelmhaug til VG foran denne kampen.

Hødd, som vant cupfinalen mot Tromsø for fire år siden, rykket ned til 2. divisjon. De tapte hele 5-0 mot Sandnes Ulf i siste serierunde.

Ulrik Flo reduserte for Fredrikstad tre minutter før slutt.

Opprykk var klart



Det var klart før siste runde i Obos-ligaen (1. divisjon) at Kristiansund og Sandefjord rykker opp til Eliteserien. Det var også klart at Jerv, Kongsvinger, Samdnes Ulf og Mjøndalen skal spille kvalifisering om kvalifiseringsplassen til Eliteserien.