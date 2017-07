(Mjøndalen – Bodø/Glimt 1-2) Ulrik Saltnes (24) scoret igjen for nordlendingene, som vant mot Mjøndalen. Indreløperen har nå scoret fem av Glimts åtte siste mål.

Bodø/Glimt er OBOS-ligaens soleklart mest målfarlige lag så langt i sesongen. 40 scoringer er ni flere enn nummer to på listen, Start. Og det er ikke bare fra seriens toppscorer Kristian Fardal Opseth (27) at målene scores.

Glimts to indrefileter av noen indreløpere, Saltnes og Vegard Leikvoll Moberg har stått for 11 av Bodø-lagets 40 scoringer – like mange som toppscorer Opseth.

– Jeg spilte mest indreløper som ung. Nå har det vært noen år på andre posisjoner, men nå er jeg på mange måter tilbake der jeg startet, sier han på telefon til VG etter Glimts 12. seier denne sesongen.

Han forklarer hvorfor det har løsnet skikkelig i Glimt-trøya i år.

– Først og fremst tror jeg det skyldes tillit over tid. I oppveksten har jeg alltid scoret en del mål, sier Saltnes.

Den tilliten har han fått av Glimt-trener Aasmund Bjørkan (44). I fjor ble det kun syv kamper fra start for Saltnes. Ofte i uvante posisjoner som midtstopper, høyreback og defensiv midtbane. I år har han derimot gjort indeløperrollen i 4-3-3-systemet til sin egen.

– Det er der jeg føler at jeg får brukt styrkene mine ved å være med fremover og score mål. Jeg liker å diktere spillet, sier han.

Bjørkan forsøkte seg på en akrobatisk seiersdans foran de tilreisende fra Bodø etter kampen, med blandet hell vil kanskje mange si. Likevel forteller det at moralen i Glimt er som plasseringen på tabellen – på topp.

– Danseferdighetene kunne vært bedre, men han skal ha for innsatsen, sier Saltnes tørt etter spørsmål fra VG.

– Det er enda lenge igjen

Mot Mjøndalen satte Saltnes inn sitt femte mål i den gule trøya på de fire siste kampene. Det gjør han til klubbens heteste spiller foran mål.

Stortalentet Jens Petter Hauge (17) stormet nedover venstrekanten etter 11 minutter og la ballen 45 grader ut.

Der dukket brønnøyværingen Saltnes opp og bredsidet ballen i mål – og sendte Glimt opp på 39 poeng og soleklar serieledelse.

Men Saltnes vil ikke snakke veldig høyt om opprykk riktig enda.

– Nei, man skal være forsiktig med å tenke sånn, men det ser bra ut. Vi kan ikke slippe ned skuldrene, forsikrer Saltnes.

En snau halvtime senere var de gulkledde fra Bodø på farten igjen, denne gang på motsatt side. Ringreven Trond Olsen fanget opp en svak pasning på midtbanen og satte på turboen langs venstrekanten.

Inne foran mål fant Olsen OBOS-ligaens toppscorer. Kristian Fardal Opseth kunne med eller mindre løpe ballen over streken til 2–0.

– Vi var revansjesugne i dag og vi gjør en bra kamp, sa Opseth og pekte på at de første 45 minuttene var betydelig bedre enn de 45 siste på Isachsen Stadion i Mjøndalen.

– Dritskuffet

SKUFFET: Mads Hansen i duell med Trond Olsen i vårens oppgjør på Aspmyra. Mjøndalen tapte oppgjøret 1-0 i Bodø etter scoring av nevnte Saltnes. Foto: Mats Torbergsen , NTB scanpix

Og det hjalp det lite at Ousseynou Boye satte inn reduseringen til 1–2 to minutter før slutt. Selv om hjemmelaget løftet seg betraktelig i sluttminuttene, var det ikke nok tid igjen på kampuret til å mønstre en snuoperasjon på tampen.

– Vi scoret for sent, sa Mjøndalen-trener Vegard Hansen til kanalen.

– Glimt er et godt lag og når vi gir dem to muligheter så scorer de på dem. Men vi møter et godt lag i dag, selv om vi hadde håpet at vi skulle skape mer mot dem.

Vegards navnebror, Mads Hansen, var svært skuffet da han kom til intervju etter kamp.

– Vi må bare stikke armene i været og si at seieren var fortjent. De fortjener å lede serien, og vi fortjener ikke å ligge høyere enn det vi gjør. Akkurat nå er jeg bare dritskuffet.

Seieren betyr at Glimt fortsatt topper tabellen, ni poeng foran Stard og Sandnes Ulf (som begge har én kamp mindre spilt). Dermed er det mye som tyder på at Bodø-laget blir å finne i den øverste divisjonen neste sesong.

Mjøndalen ligger på på delt syvendeplass med 22 poeng, like mange som Strømmen, Florø og Levanger (også de med én kamp til gode).