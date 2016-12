Mistenker kampfiksing i VM-kvalik

FIFA har valgt å sende egen delegasjon til Malta for å granske om VM-kvalifiseringen mellom Litauen og Malta var utsatt for kampfiksing.

Allerede før kampen i Litauen 11. oktober gikk alarmen hos FIFA. Organisasjonens eget sikkerhetssystem, Early Warning System (EWS), hadde registrert unormale spill på kampen.

Ifølge avisen Times of Malta var mistanken om kampfiksing så konkret at FIFA ba den offisielle kampinspektøren, Paolo Rondelli, om å gjøre dommer og begge lag oppmerksom på hva sikkerhetssystemet hadde avdekket.

Deretter skal Rondelli ha gått inn i begge garderobene og lest opp en offisiell melding fra FIFA - og det før kampen ble blåst i gang i Vilnius.

FIFA har nå sendt et eget team til Malta denne uken for å etterforske saken.

Går grundig til verks



FIFA-representantene ønsker å snakke med spillere som har representert Malta i de siste landskampene, samt trener Pietro Ghedin og andre i landslagsteamet.

Sett denne? Hevder flere La Liga-kamper er under etterforskning for kampfiksing

Granskerne vil ventelig gjennomføre flere turer til Malta i løpet av vinteren for å gjennomføre én-til-én-intervjuer med spillere.

Fotballforbundet på Malta har gjort det klart at det har nulltoleranse for kampfiksing og forsikrer at det vil gjøre alt for å bistå FIFAs etterforskere med granskningen.

Ble utvist



Basert på rapportene fra selskapet Sportradar, som overvåker spillvirksomheten for Maltas forbund og også UEFA, konkluderer fotballpresident Norman Darmanin Demajo med at det er «overveldende bevis» for at gamblere visste at Malta skulle tape kampen mot Litauen med to eller flere mål.

VM-kvaliken i gruppe F i Vilnius endte 2-0 til Litauen etter to sene mål. Det første i 75. minutt, og det andre på straffespark i 84. minutt etter at Jonathan Caruana (Malta) forårsaket straffespark og ble utvist.

Caruana fikk gult kort bare noen minutter tidligere.

Det skal ha blitt spilt heftig på kampen inntil det 70. minutt.