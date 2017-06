Flere fans ble båret bort fra et torg i Torino etter at det oppstod panikk i folkemengden. En ung jente er lagt inn på sykehus melder italiensk media.

Store folkemengder var samlet på torget San Carlo i Torino i forbindelse med Champions League-finalen mellom Juventus og Real Madrid.

Men det som skulle bli en CL-fest, endte i stedet opp i kaos i hjembyen til den tapende finalisten.

Etter kampen, der Real Madrid slo Juventus 4-1, skal det ha oppstått panikk og flere fotballfans ble skadet.

Ifølge den italienske nyhetskanalen RAI er en ung jente innlagt på sykehus som følger av skader hun fikk i oppstyret.

Journalisten Tancredi Palmeri var på plass i Torino da hendelsen inntraff, og melder nå at det er satt opp et møtested på Piazza San Carlo i Torino, der folk som har mistet sine venner og bekjente kan finne hverandre igjen.

Hendelsen var naturligvis fanget opp av Juventus-trener Massimiliano Allegri, som åpnet pressekonferansen etter finaletapet

– Jeg vil si at vi føler for hva som har skjedd i Torino. Vi vet ikke hvor mange som er skadet, og håper at det går bra med alle, sa italieneren.

Reuters skriver at panikken ble utløst av at noen avfyrte kinaputter midt i folkemengden.

– Jeg har sett flere personer med blodige hender, skrev Palmeri tidligere i kveld.

Flere italienske medier skriver at mange personer har fått mindre skader etter trykket fra folkemengden, og at flere av de som var på torget ble båret bort.

Bilder fra stedet viser at det ligger flere sko igjen på plassen.