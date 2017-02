FIS: Johaug-avgjørelse kommer 7. mars

Det Internasjonale Skiforbundet bekrefter onsdag formiddag i en pressemelding at de vil offentliggjøre en eventuell Therese Johaug-anke 7. mars.

– Beslutningen rundt Antidoping Norges behandlingen av Therese Johaug ble mottatt den 14. januar 2017. Den vil studeres av FIS sitt dopingpanel til 7. mars, og beslutningen vil offentliggjøres denne dagen. I mellomtiden har ikke FIS videre kommentarer.



Det kommer frem i en pressemelding fra FIS onsdag formiddag.

Pressemeldingen omhandler testing under Lahti-VM, men på siste side av dokumentet offentliggjør de datoen for beslutningen i Johaug-saken.

Bakgrunn: Johaug dropper doping-anke

FIS' avgjørelse vil dermed komme like etter at ski-VM er over.

To av fem



Onsdag 15. februar bekreftet advokatfirmaet Hjort i en pressemelding at Therese Johaug ikke anker domsutvalgets avgjørelse om en 13 måneders utestengelse.

Les også: Slik reagerer pappa-Johaug på dommen

Det ble gjort etter en totalvurdering av teamet rundt Johaug - hvor de vurderte sannsynligheten for et bedre resultat opp i mot usikkerheten og uforutsigbarheten en anke ville innebære.

– Vi har tatt en totalvurdering sammen med Therese. Vi oppfatter dommen som urimelig streng, men likevel veier hensynet til forutsigbarhet tyngst, sa advokat Christian B. Hjort ovenfor VG da.



Dagen etter, 16. februar, kom beskjeden om at heller ikke Antidoping Norge anker domsutvalgets avgjørelse om den 13 måneder lange utestengelsen.

Verdens Antidopingbyrå (WADA), Det internasjonale skiforbundet (FIS) og Den internasjonale olympiske komité (IOC) har fremdeles muligheten til å anke.

Det vil si at foreløpig har to av fem parter med ankerett ikke anket.



Ekstern lenke: Les hele Johaug-dommen her



Den 13-måneder lange utestengelsen gjelder fra 18. oktober i fjor, og dersom dommen blir stående kan Johaug konkurrere igjen fra 18. november i år.