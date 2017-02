«Feil» Ola Lunde krevde Eckhoff sparket – Nettavisen beklager

NRK-eksperten Ola Lunde skjønte lite da han ble sitert i Nettavisen tirsdag. Der skal han angivelig ha krevd Stian Eckhoffs avgang som trener for skiskytterdamene.

Så viste det seg, etter publisert sak, at Nettavisen hadde intervjuet feil Ola Lunde. Det er ikke den opprinnelige Lunde fornøyd med.

– Jeg er først og fremst skuffet over Nettavisen. Jeg er skuffet over at de ikke sjekker kildene sine og at navnet mitt blir brukt slik, sier Lunde til VG.

Lunde er viden kjent for sin kommentering av skiskyting, og bruker en skiskyting-referanse overfor VG:

– Dette er grov bom av dem.

Mens Lundes navnebror mente at Eckhoff måtte gå – har Lunde en mer nøytral oppfatning.

– Akkurat nå har jeg ingen formening om Eckhoff burde bli eller gå. Han hadde suksess i fjor, og han har ikke hatt suksess i år. Det her er helt og holdent opp til skiskytterforbundet å ta en avgjørelse på, og jeg har ingen formening om det, sier han.

Tar selvkritikk



Redaktør i Nettavisen Sport, Carina Alice Bredesen, forklarer feilen slik:

– Vi ønsket å følge opp det som har vært et noe svakt skiskyttermesterskap, og i forbindelse med Stian Eckhoffs TV-intervju med NRK, og da ønsket vi å få tak i NRK-ekspert Ola Lunde som kilde for å få hans betraktninger og innspill, sier Bredesen til VG.

Avisen fant ut at de hadde et nummer som ikke var i bruk i systemet, og begynte dermed å lete etter et nytt.

– Vi fant et Ola Lunde-nummer på nett, som hadde samme registrerte adresse som NRK-eksperten vi var ute etter. Vi ringte dit, vi presenterte oss tydelig og fikk svar at vi var kommet frem til rett person. Vedkommende fremsto med samme dialekt og svarte kunnskapsrikt på spørsmålene våre. Det var med andre ord få varsellamper som blinket.

Da de etter hvert innså hvilken feil som hadde blitt gjort, tok de raskt grep.

– Vi fikk en telefon fra NRK og Egil Sundvor, som fortalte oss at noe ikke stemte. Vi brukte litt tid på å skjønne hva som hadde skjedd, og deretter fikk vi avpublisert sak og snakket med alle involverte, forklarer hun.

Beklager



Skiskyttermannen Lunde kategoriserte altså dette som en grov bom – noe Bredesen har forståelse for.

– Den bommen har vi prøvd å rette opp i – og vi har skjerpet rutinene internt.

På Nettavisens egne sider er det publisert en sak hvor de beklager feilen.

– De fjernet den med en gang. I mine øyne er dette ikke en sak. Jeg velger å ikke kommentere mer enn det, sier Stian Eckhoff til VG.