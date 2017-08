Seks pågrepet etter tribunebråk

Gårsdagens derby mellom Brøndby og FC København fikk den verst tenkelige avslutningen etter at hjemmelaget scoret på overtid. Nå er seks personer pågrepet for tribunebråket.

Søndagens derby mellom FC København og Brøndby fikk en skandaløs avslutning. Etter at debutant Simon Tibbling avgjorde for Brøndby på overtid, kokte det fullstendig over for bortelagets fans.

Kampen ble utsatt i rundt 20 minutter før de siste minuttene ble fullført. Kampen endte til slutt 1-0 i favør Brøndby.

Hendelsen har ført til kraftige reaksjoner i Danmark.

– Det er forferdelig for alle, først og fremst for FCK. De ansvarlige skal finnes og de skal aldri komme inn på en fotballarena igjen.

Det sa den norske FCK-treneren Ståle Solbakken etter gårsdagens derby.

– Jeg forventer at de maskerte feigingene finnes. De burde, i mine øyne, aldri slippes inn på en fotballarena igjen, uttalte den danske justisministeren Sören Pape Poulsen etter opptøyene.

Nå har seks av bråkmakerne blitt pågrepet. De er pågrepet for vold mot politiet og vektere etter gårsdagens hendelser. Det skriver Aftonbladet.

– Det er uvanlig at vi må inn på arenaen, men det var nødvendig på grunn av den voldsomme og uakseptable oppførselen, sa kommunikasjonsansvarlig for København-politiet Claus Buhr etter at det hadde roet seg.

Det er enda ikke sikkert hva straffen blir for de seks som har blitt pågrepet.