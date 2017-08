Rosenborg-trenerens vidunderlige eksamen

Kommentar (Rosenborg-Ajax 3-2, 4-2 sammenlagt) Det er stort for Rosenborg, stort for norsk fotball – men aller størst er nok denne prestasjonen for Kåre Ingebrigtsen.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Presset har vært enormt på trøndertreneren, etter mye lugging i deler av 2017-sesongen.

• Var det så lurt å satse så mye prestisje på en danske mange mener er avdanket?

• Kan et lag med så lite rytme, som det vi så tidligere i sommer, ha noe i Europa å gjøre?

Og så videre.

Hele veien har Ingebrigtsen stått hardt på masterplanen for sesongen, og forsvart sentrale veivalg. Om å ta en kalkulert risiko, med et opplegg der prioriteringen var å være best når europabillettene skulle deles ut.

Og nå er de i lommen.

SEIERHERREN: Kåre Ingebrigtsen har stolt på egne valg - og har tatt Rosenborg til gruppespillet i Europa League. Foto: Ned Alley , NTB scanpix

Ok, ikke Champions League, til tross for null baklengs borte mot Celtic, men de har jaggu meg slått ut klubben som spilte Europa League-finale mot Manchester United for få måneder siden.

• Etter å ha vunnet borte og hjemme!

• Etter at Nicklas Bendtner viste at han virkelig har den internasjonale klassen intakt ennå.

• Etter at André Hansen og Jørgen Skjelvik frustrerte seiersvante nederlendere.

• Og sist, men så til de grader ikke minst: At sommerinvesteringen til 15 millioner kroner, Samuel Adegbenro, er blitt superjokeren over alle superjokere.

Først med bortescoring i Amsterdam, og nå utrolige to på rappen, noe som snudde 1-2 til 3-2 og sendte Trondheim til himmels.

Før den tid bølget det noe så til de grader:

Etter fem grusomme åpningsminutter, fikk Rosenborg god kontroll på et motstander milevis fra samhandlingen kjent fra Eggens godfot-teori. Og da en Mike Jensen-Fredrik Midtsjø-Nicklas Bendtner-kombinasjon sendte hjemmelaget foran, og de Lanlay nesten lykkes med å kunne gjøre dansken til tomålsscorer, så det fryktelig lovende ut til pause.

Men så. Rekken av europeiske kamper der RBK har sluppet inn mål, er direkte stygg, og brått så det ut til at det kroniske problemet med å holde nullen hjemme, igjen skulle bli det som ødela. På et drøyt minutt var det to angrep fra venstre. To ganger var Ajax-spillere der de ikke skulle være sett med trønderbriller. Amin Younes & Lasse Schøne. Og veien fra himmel til helvete så brått så brutal ut som den kan gjøre i toppidretten.

Men så var heldigvis veien tilbake til himmels der.

Og da er det et faktum:

Over to kamper har Rosenborg slått ut klubben som har vært sammenhengende i Europa siden 1965. Fullt fortjent.

Vi må nok etter hvert snakke litt om nullen må holdes på hjemmebane for å ta videre steg.

Men ikke nå.

For i øyeblikket holder det i massevis å hylle heltene.

Det er mange av dem.

Og den aller største så kampen fra trenerbenken.