Skal Rosenborg redde norsk ære i Fotball-Europa må Ajax beseires. – 25 prosent sjanse, mener Roar Stokke.

Det ble klart på fredagens trekning i Nyon. Første oppgjør spilles i Amsterdam den 17. august, før returoppgjøret spilles på Lerkendal den 24. august.

– Det var jo absolutt det verste vi kunne fått, men samtidig blir det to fryktelig kule oppgjør mot fjorårets finalist, sier Pål André Helland til VG.

Han fulgte trekningen sammen med resten av laget, og beskriver stemningen da Rosenborg ble trukket opp mot Ajax på følgende måte:

– Det ble litt «oi, shit» først. Men det blir moro. Det blir 50 000 stykker på kamp i Amsterdam, også regner jeg med det blir stappfullt på Lerkendal, sier Helland, som ble skadet i første oppgjør mot Dundalk, før han spilte de siste 17 minuttene mot Celtic onsdag.

Viasat-kommentator Roar Stokke mener det vanskelig kunne blitt verre.

– Rosenborg er maksimalt uheldig. Sportslig sett er det ingen tvil om det, sier Stokke, som legger til at også Bate og Ludogorets ville vært tøffe motstandere.

– Samtidig, midt i skuffelsen over at Rosenborg ikke avanserte videre med muligheter for å nå Champions League, så får de nå et referansepunkt om hvor godt nivået er i midtsjiktet av europeisk klubbfotball, mener Stokke.

I fjor ble nederlenderne nummer to i Europa League, etter finaletap mot Manchester United i Stockholm.

Stort VG-intervju: Dolberg om Manchester United-ryktene

Kasper Dolbergs karriere har skutt fart i Ajax:

– Null forventninger til egen kropp

I sommer signerte de stjernespissen Klaas-Jan Huntelaar, som returnerte til klubben etter opphold i Real Madrid, Milan og Schalke.

Helland sier han håper at Huntelaar ikke «synes det er så forbanna kult å komme til Lerkendal», og tror Rosenborgs inngang til bortekamp i Amsterdam vil ligne den de hadde i 0-0-kampen borte mot Celtic.

– Ja, det tror jeg. De har vel store forventninger om å peise over oss. Men jeg har alltid troen. Hvis vi er på max, så har vi gode muligheter.



– Forventer du å være klar til 2 ganger 90 minutter i de kampene?



– Jeg har null forventninger til egen kropp. Jeg er fornøyd om jeg kommer meg opp av sengen om morgenen, sier Helland.

Roar Stokke er enig med Helland vedrørende inngangen til kampen.

– Vi så det jo i to kamper mot Celtic. Rosenborg anno 2017 er gode til å forsvare seg, faktisk betydelig bedre enn på lang tid. Det som er lite typisk er at de er så svake til å skape ting offensivt, sier Stokke, og viser til at Rosenborg ikke skapte sjanser da de trengte det som mest mot Celtic.

Stokke drar frem navn som Kasper Dolberg, Amin Younes og Joel Veltmann som eksempler på den nye, unge Ajax-generasjonen.

Ajax-kometen Dolberg: – Logisk at det har vært vanskelig for Ødegaard

Saken fortsetter under parodikongen Kasper Foss' oppsummering av Rosenborg-tapet mot Celtic på en humoristisk måte, med fire forskjellige «ekspert-stemmer»:





25 prosent sjanse for Rosenborg

Stokke mener at Ajax er en tøffere motstander en Celtic.

– De har bedre spillere med bedre ferdigheter i nesten alle posisjoner. Tar du bort Klas-Jan Huntelaar, så tror jeg de har en gjennomsnittsalder på mellom 21 og 22 år, påpeker Stokke, som mener det kan tale litt i fordel av Rosenborg.

– Rosenborgs ellever har vel et snitt på nærmere 28 år. Så de har flere spillere med mer erfaring. Her kan det ligge en ørliten fordel. Men Ajax er store favoritter.

Celtic slo RBK: Det kan bli enda verre

– Hvordan vurderer du sjansen for Rosenborg-avansement?



– Jeg er jo trønder, og jeg har tenkt meg ut på byen for å spise lunsj nå. Så jeg må være litt forsiktig, ler Stokke.



– Men jeg må si 75/25 fordel Ajax. Rosenborg kan håpe at Veltmann, Younes og Dolberg havner på overgangslisten. For Dolberg, han kommer til å plage Rosenborg i nitti minutter både i Amsterdam og på Lerkendal.