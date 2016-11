Keane om City-stjerne: – Spiller som en unge

Han er verdens nest dyreste forsvarsspiller, men Roy Keane er ikke spesielt imponert av John Stones (22).

Etter å ha sett Manchester City-stjernen i aksjon mot Borussia Mönchengladbach onsdag kveld, får 22-åringen tyn av Keane.

TV-eksperten til ITV tok for seg jobben til landslagsspilleren forut for Borussia Mönchengladbachs 1-0-scoring hvor Lars Stindl lekende lett kom seg forbi Stones og satte opp Raffael i 23. minutt.

– Han må være sterkere og tøffere. Dette blir jo for enkelt. Han spiller jo som en unge. Det her er elendig forsvarsspill, var dommen fra Roy Keane da han sammen med Lee Dixon så på høydepunktene fra Champions League-kampen hvor Manchester City sikret seg avansementet etter 1-1 mot tyskerne.

Skrev seksårskontrakt



For ordens skyld: Keane avsluttet med å si at Stones er en god spiller, men at han har en del å gå på.

Den tidligere Everton-spilleren, som fikk sin landslagsdebut mot Norge i september 2014, kom til Manchester City i august.

22-åringen skrev en seksårs-kontrakt. Overgangssummen var på 47,5 millioner pund, men den kan øke til 50 millioner kroner. Og der har du prislappen på verdens dyreste forsvarsspiller. Paris Saint-Germain betalte Chelsea 50 millioner pund for David Luiz da de hentet brassen til Frankrike.

Nå er Luiz tilbake i London.

Tok seg videre - igjen



Med andreplassen i sin gruppe får Manchester City tøffere motstander når åttedels-finalene i Champions League skal trekkes. Der er City for fjerde år på rad og Kevin De Bruyne tar det som kommer.

– Det spiller ingen rolle om du blir nummer én eller to i gruppen. Det er alltid to gode lag som går videre. Og skal du til finalen må du forsøke å slå alle sammen på din vei. Det er tøffe motstandere uansett, sier belgieren som hadde regien på utligningen som David Silva satte inn mot Borussia Mönchengladbach.

Neste oppdrag for Manchester City: Burnley borte i Premier League lørdag.