Wæhler: –Vi blir straffet for å være en liten klubb

BRANN STADION (VG) (Brann - Sogndal 2-1) I en tøff batalje der dommeren kom i fokus, sikret Kristoffer Barmen tre viktige poeng for Brann i medaljekampen.

– Det er bittert å sitte igjen med null poeng i dag. Brann skaper veldig lite, men vi er ukonsentrert i åpningen av begge omgangene og da blir vi straffet. Jeg føler det hadde vært fortjent med poeng, men det hjelper ikke med gode prestasjoner når vi ikke tar poeng, forteller Kjetil Wæhler etter 2-1-tapet.

Misfornøyd med Eskås

Midtstopperen var ikke spesielt fornøyd med dommer Espen Eskås etter kampslutt.

– For å være helt ærlig synes jeg det er litt hjemmedømming, men det er ikke noe vi får gjort noe med nå. Det er ikke dommerens skyld at vi taper kampen, men det er klart at utfallet kunne vært annerledes om vi hadde fått straffe der.

Brann-kaptein Vito Wormgoor var ikke særlig imponert over Martin Ramsland. Se situasjonen under.

Wæhler tror ikke det er tilfeldig at Sogndal straffes hardt på Brann stadion.

– Det er vel litt klassisk at når et lite lag som Sogndal kommer til Brann stadion, så går en del 50/50-avgjørelser i vår disfavør. Det er selvfølgelig kjedelig, men sånn er det å spille i Sogndal.

Frustrert Sogndal-trener

Heller ikke Eirik Bakke var videre imponert over dommer Espen Eskås.

– Vi har hatt Espen Eskås i en del kamper og aldri vunnet med han, sa Sogndal-trener Eirik Bakke etter søndagens kamp.

Treneren er særlig frustrert over situasjonen der Kjetil Wæhler ble revet ned i feltet.

– Det er klart at vi skal tåle litt, men den er så klar. Han (red.anm. Sivert Heltne Nilsen) ser ikke på ball i det hele tatt. Du skal ha litt baller for å dømme straffe, men det har ikke han.

Sogndal-blemme

Allerede etter ni minutter tok Brann ledelsen. Per-Magnus Steiring var uheldig med en klarering og Deyver Vega lot seg ikke be to ganger. Costarikaneren vendte seg lynkjapt og satt ballen kontant i nettet bak Mathias Dyngeland.

MÅLSCORER: Deyver Vega var nære et utlån til Start i sommer. I dag scoret han for andre kamp på rad. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

Sogndal dominerte før pause



Etter scoringen var det i midlertidig bortelaget som tak i kampen. Brann hadde store problemer med Sogndals fysiske spill og ble hardt straffet etter 24 spilte minutter. Et innlegg fra Victor Grodås fant Steiring, som revansjerte tabben fra tidligere, da han headet en perfekt ball til Eirik Schulze som utlignet.

– Jeg synes vi egentlig spiller en ganske bra kamp. Det er en fysisk tøff batalje, men dette laget er mer enn bra nok til å holde plassen i Eliteserien - det er jeg er overbevist om, fortsetter Wæhler.

Wæhler: – Soleklar straffe

Kjetil Wæhler var ikke særlig fornøyd med dommer Espen Eskås. Etter 35 minutter ble midtstopperen revet over ende av Sivert Heltne Nilsen inne i feltet. 41-åringen og resten av Sogndal-laget ropte på straffe, men spillet gikk videre.

– Det er en soleklar straffe – jeg er hundre prosent sikker. Heltne Nilsen holder meg hele veien, men dommeren lar den gå fordi han mener begge holder. Sånn er det å spille i Sogndal, da får du ikke de avgjørelsene med deg.

Eirik Bakke var tydelig frustrert over dommer Espen Eskås sin prestasjon. Se reaksjonen i intervjuet under.

Sogndal fortsette å kjøre på, og det var tidvis vanskelig å se at det skilte elleve poeng mellom lagene på tabellen. Ti minutter etter scoringen satt også bortelaget en ball i mål, men scoringen til Kjetil Wæhler ble korrekt avblåst for offside. Da lagene gikk til pause var det antydning til pipekonsert blant de 15 374 fremmøtte tilskuerne på Brann stadion.

Barmen fikset Brann-seier

Det var tydelig av Lars Arne Nilsen hadde gitt beskjed om at Branns førsteomgang ikke holdt mål. Det var et helt annet hjemmelag som gikk på banen etter pause. Både Torgeir Børven og Deyver Vega hadde store muligheter til å sende hjemmelaget i ledelsen, men bergenseren Dyngeland avverget forsøkene.

Etter 50 minutter var det i midlertidig lite keeperen kunne gjøre. Et perfekt innlegg fra Fredrik Haugen fant Kristoffer Barmen inne i feltet. Midtbanespilleren gjorde ingen feil og ble dermed matchvinner.

– Barmen har vært utrolig flink til å komme seg i scoringsposisjon, men nå har han begynt å sette ballene i mål også - da er han en glimrende spiller, fortalte Lars Arne Nilsen etter kampslutt.

Barmen: – Deilig å være tilbake

Hovedpersonen, Kristoffer Barmen, var suspendert mot Viking i siste kamp før landslagspausen og har derfor hatt kampfri i en måned. Den høyreiste midtbanespilleren var godt fornøyd med "comebacket".

– Det er utrolig deilig å spille kamp igjen, og det er utrolig deilig å score mål. Det har løsnet litt for meg foran mål etter sommeren.

Lysluggen er nå toppscorer for bergenserne med sine syv scoringer.

– Det er jo litt gøy å være toppscorer, men det er ikke noe jeg går og tenker veldig mye på. Mine personlig mål kommer litt i andre rekke. Først og fremst er det lagets prestasjoner jeg prioriterer - og de har vært veldig bra over en lengre periode nå.

Setter press på Sarpsborg 08

Med lørdagens trepoenger setter bergen

serne press på Sarpsborg 08 som skal ut i en tøff bortekamp mot Vålerenga søndag.

– Alle lagene i toppen er bra, men så lenge vi fortsetter å ta poeng så blir vi tøffe å ta. Sarpsborg 08 er solide, men det blir absolutt ingen enkel kamp mot Vålerenga på nytt stadion.

Til tross for at Brann kun ligger fire poeng bak Rosenborg, dog med én kamp mer spilt, vil ikke Barmen snakke om gullmedalje.

– Rosenborg er et utrolig solid lag. Vi skal gjøre vår del av jobben og dersom de går på noen poengtap, så kan det jo bli spennende utover høsten. Men skal jeg være helt ærlig, så er det ikke noe vi går rundt og snakker om.