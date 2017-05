Vikings vonde spiral

Kommentar Viking er allerede fanget i en selvforsterkende krisekarusell. Den vil snurre enda fortere dersom folk i Stavanger fortsetter å velge resignasjon fremfor raseri.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Oljebyen sto nærmest stille 5. november 2006.

På stadion var 16.251 mennesker innenfor portene. Det var harehjerte og neglebiting. En atmosfære som handlet om en hel bys stolthet.

For klubben som har tatt titler (cup eller serie) i årene 1953, 1958, 1959, 1972, 1973, 1974, 1975, 1979, 1982, 1989, 1991 og 2001 sto plutselig på kanten av stupet.

Men siddisene ville bare ikke ha på seg at denne klubben skulle havne utenfor det gode selskap. Derfor var det mobilisering, samling i bånn, et kollektivt krav i byen om å ikke gi opp før alt håp eventuelt skulle være ute. Tidligere den høsten var Tom Nordlie kommet inn for å prøve skape et mirakel, og foran den siste runden var det et lite håp.

Resten er historie. En vakker sådan. Om 5–0 mot Brann. Om Peter Ijeh. Men først og fremst om en oppvisning i fellesskap.

Hvor ble det av dette fellesskapet?

11 år senere er Viking i blytunge sportslige vanskeligheter igjen. Men der stopper også fellesnevneren.

For i hvilken grad bryr rogalendingene seg egentlig om at klubben plukket 5 (!) poeng på den første tredelen av sesongen, og at lille Egersund ble for vanskelig å overvinne i cupen? Hvor er frådingen over hvor galt det har gått? Har folk flest bare gitt opp? Eller er forklaringen at det er blitt mer fristende å bruke kreftene på heie frem suksess i ishockey enn middelmådighet på fotballbanen?

På disse årene som har gått har jo konkurransen om folks tid bare hardnet til, og det er vanskelig å gi den vanlige mannen i Stavanger-gaten skylden for den tilsynelatende tiltagende likegyldigheten, som er blitt blåtrøyenes kanskje største fiende.

For problemet er at klubben har havnet i en gjørme de sliter tungt med å komme ut av, og der ulike faktorer bare bidrar til å gjøre vondt verre:

• Økonomien preges av at stadionsatsingen ikke akkurat har utviklet seg som ønsket. Bygget er ikke blitt den samlende fotballpartyarenaen man håpet på, gjelden er vond, kostnadene er store, og nå er situasjonen så fortvilet at det utredes om stadion kan selges.

• Det er blitt noe stadig gråere over Viking de siste årene, der snakkisene i norsk fotball sjeldnere og sjeldnere har hatt utspring i Stavanger. Det rammer selvsagt igjen interessen, det gjør veien til stadion lenger for av og på-supportere, med dertil eskalering av en allerede anstrengt økonomi.

• Når det ikke selges flere billetter enn 7000 i gjennomsnitt, har jo det alt å gjøre med at produktet ikke fenger lenger, og her ligger kanskje Vikings aller største problem. For hva skal til for å finne tilbake til den gnisten som hjalp så innmari i 2006?

Rent sportslig er det selvsagt fortsatt mulig å redde seg inn, selv om poengsnittet må økes markant i de siste to tredelene av sesongen.

I så måte er kveldens kamp mot en annen tradisjonsrik klubb, Strømsgodset, som absurd nok er tabellnabo i bunnen, ikke bare av nesten ubeskrivelig stor betydning.

Den handler om at en seier gir Viking en viss kontakt, i en sesong der de har hatt en del utur. Samtidig vil tap i kveld få en allerede vond tabellsituasjon til å bli direkte fryktelig, med det uunngåelige spørsmålet om hvorvidt Ian Burchnall har det som trengs til å styre skuta klar av nedrykk.

Hadde man sett på terminlisten før sesongen, er det vanskelig å bli overrasket over at det er en ren bunnduell i runde 11.

Men den spilles altså ikke mellom Kristiansund og Sogndal ...