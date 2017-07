VIF-profil om psykisk helse-undersøkelse: – Alarmerende

Vålerenga-spiller Jonatan Tollås Nation (27) synes det er leit at 43,3 prosent av fotballkollegene tidligere har oppgitt å slite mentalt.

– Det er trist hvis det er så mange som føler på angst og depresjoner i forbindelse med fotball. Det er helt sikkert høyere tall enn i samfunnet for øvrig. Vi er under konstant press. Det er ikke overraskende at vi ligger høyere enn hvermannsen, men det er alarmerende at det ligger så høyt, forteller Tollås Nation.

Vålerenga-profilen setter seg ned med VG like ved garderobedøren på Valle etter en halvannen times trening. Mens flere av lagkameratene fremdeles spiser lunsj i etasjen over, forteller Tollås Nation om sine 10 sesonger i Eliteserien. Bare 17 år gammel debuterte den 188 centimeter høye stopperbautaen for Aalesund.

– Man vet konsekvensene av å gjøre det dårlig eller gjøre en feil. Hver gang man drar på kamp, er det 10 000–20 000 personer som ser på deg og bedømmer prestasjonen du gjør på jobb den dagen. Det er selvfølgelig et helt annet press enn mange andre i næringslivet opplever, sier Tollås Nation.

TØFF KONKURRANSE: Eliteseriespillerne må prestere hver dag, enten det er i trening eller kamp. Her får Tollås Nation instrukser fra Vålerenga-trener Ronny Deila på gressbanen på Valle. Foto: TORE KRISTIANSEN/VG

– Blir hengt ut

27-åringen tror flesteparten som har oppgitt å slite mentalt i FIFpros undersøkelse har angst knyttet til å prestere.

– Gjør du en feil, vet du at du havner i gapestokken. Det skjer hele tiden at man blir hengt ut i sosiale medier. Alle slike faktorer spiller inn. Det er slik mekanismen i idrettslivet fungerer. Men det er et valg man har tatt. Man har valgt å gå for drømmen sin. Som ung vet man gjerne ikke helt hva det kan innebære i ytterste konsekvens. Når man står midt i det, føler man kanskje på et press man ikke klarer å takle, forteller Tollås Nation.

– Hvor ligger terskelen for å snakke om personlige problemer i Vålerenga?

– Mentale ting er det kanskje litt stigma rundt. Jeg tror det er fint å gå til profesjonelle folk. Å ta det opp i garderoben, jeg vet ikke ... Hvis jeg hadde slitt med det samme selv, tror jeg at jeg hadde gått til treneren og søkt hjelp hos profesjonelle fagfolk.

PROFIL SOM 17-ÅRING: Tollås Nation debuterte tidlig i Eliteserien for Aalesund. Her er stopperen i duell med nåværende lagkamerat i Vålerenga Mohammed Abdellaoue. Foto: NTB scanpix

– Jeg fikk mange slag

I løpet av karrieren har Tollås Nation også møtt sin del motgang. Foran 2015-sesongen ble sunnmøringen hentet fra Aalesund og var tiltenkt en viktig rolle i Vålerenga-forsvaret under ledelse av Kjetil Rekdal, men den nye tilværelsen i Oslo ble fort vanskelig. Midtstopperen ankom hovedstaden skadet, og kneet ble ikke leget før totalt to år var gått.

HAR MØTT MOTGANG: Tollås Nation gikk kneskadet i rundt to år. Foto: TORE KRISTIANSEN/VG

– Jeg fikk mange slag. Det var tøft. Jeg tenkte «fy faen så tungt dette her er». Men jeg måtte bare bite tennene sammen. Jeg hadde folk rundt meg som merket at jeg var nedfor og som hjalp til i hverdagen, jeg har en samboer som jeg kunne prate med, men jeg holdt det mest for meg selv og trente hardt, forteller Tollås Nation, som ikke vil sette deg selv i kategorien med folk som har slitt med angst og depresjoner selv om han har opplevd lange perioder med motgang.

–Nei. Men jeg har forståelse for at folk kjenner på det. Profesjonell fotball bærer med seg mye ansvar og mye press. Med presset kommer sikkert en del angst også. Jeg håper at de som sliter tør å være åpne om det og søker hjelp. Hvis man går rundt og føler på angst og depresjoner, er det klart at det vil gå utover prestasjonene også. Jeg tror alle er tjent med at den det gjelder får hjelp.

Lekvens tøffeste periode

Lagkamerat Magnus Lekven har også lang erfaring fra det øverste nivået både i Norge og Danmark. Han har også fire A-landskamper. Akkurat som Tollås Nation, slo telemarkingen gjennom i Eliteserien som 17-åring.

Lekven forteller at han ikke har slitt psykisk selv, men er åpen om at hans første sesong på Odds A-lag var tøff. Det skyldtes i hovedsak en kritisk beskjed fra trener Dag-Eilev Fagermo.

– Jeg var litt inn og ut av laget i begynnelsen. Fagermo sa da til meg at jeg måtte «steppe opp», hvis ikke ville jeg bli sendt på utlån. Da kjente jeg på presset. Jeg måtte ta et oppgjør med meg selv om jeg ville det her eller ikke. Jeg måtte kjenne på om jeg var laget for å være fotballspiller og tålte det presset, forteller Lekven, som til slutt kom styrket ut av situasjonen.

– Jeg tror det er mange som opplever den type situasjon hvor man må tenke om det er dette man vil, eller om man kanskje heller vil drive på hobbybasis. For det krever mye både mentalt og fysisk. Det er en krevende livsstil som ikke alle passer like godt til.

MÅ PRESTERE: Vålerenga-spillerne Magnus Lekven (til venstre) og Jonatan Tollås Nation (i midten) prater i denne saken om livet som fotballspiller. Her i kamp mot Rosenborg og Milan Jevtovic på Ullevaal stadion i mai. Foto: NTB scanpix

– Et tips til unggutter

Tidlig i karrieren var fotballen altoppslukende for Lekven. Etter hvert som han ble eldre innså han at det fantes viktigere ting i livet.

Det mener 29-åringen har hjulpet ham.

– For å lykkes på fotballbanen, må man ha det bra personlig. Som ung tenker man gjerne at «presterer jeg ikke her nå, går livet under». Et tips til unge gutter er å heller ikke lese alt som er av kommentarer om deg, for det er veldig mye rart. Du kan si hva du vil, men hvis du leser en overskrift hvor det står at du er veldig dårlig, gjør det noe med deg. Så du må være litt smart, sier Lekven.

– Hva slags tilbud har man som spiller i Vålerenga hvis du sliter psykisk?

– Vi har en mental coach som heter Mette som jobber med oss. Hun gir oss muligheten til å lufte ut ting. Hun stiller spørsmål som gjør at du må reflektere og danne deg et bilde av deg selv som gjerne ikke er så enkelt å gjøre på egen hånd. Jeg tror det er positivt. Jeg tror det å jobbe mentalt er et område man har et stort potensial innen idrett. Det burde kanskje blitt mer vektlagt enn det gjør generelt i fotballverden. Det gjelder i alle aldre. Jeg tror det er mye å hente der.

– Lagkamerater har vært langt nede

Lekven har blant annet flere ganger delt garderobe med spillere som har kommet på trening tunge til sinns. Selv kommer midtbaneankeret fra det han betegner som et bra hjem med stabile foreldre og gode venner, noe som har hjulpet ham i livet.

– Men det er mange som ikke har det. Jeg har vært borti flere som ikke har den samme stabiliteten på hjemmebane. Du ser at de kan ha litt tyngre dager og slite litt. Da ser du det også på treningsfeltet. Jeg ser fort om noen kommer inn døren med hodet hengende ned, er i dårlig humør og ikke vil snakke med noen. Da vet jeg at det er noe på gang. Det kan gjelde folk i alle aldre, men det er kanskje spesielt de unge guttene som er i et stadie i livet hvor det skjer mye og det er mange valg som må tas, forteller Lekven.

– Er det aksept for å kunne si ifra i Vålerenga om at man sliter med noe?



– Jeg vet at Ronny vil at man skal komme til ham hvis man sliter med noe, men jeg tror ikke det er naturlig for alle å gjøre det. Mange holder det nok inni seg. I «gamet» er det jo litt sånn at du skal takle presset. Hvis du ikke gjør det, og sliter litt, er du liksom ikke bygd for fotballverden. Derfor er det nok en del som velger å holde det inni seg i stedet for å lufte det i plenum.