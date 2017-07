Undersøkelse: Fire av ti norske toppspillere innrømmet psykiske problemer

I en undersøkelse VG har fått tilgang til, oppgir 43,3 prosent av 119 norske fotballspillere at de har slitt med angst og depresjoner.

– Vi var veldig overrasket over at tallene var såpass høye. Det er nok nyanser av det, men det viser i hvert fall at det er noe vi skal ta på største alvor. Vi vil sørge for mer bevisstgjøring og åpenhet rundt det, og vise at vi har et tilbud for dem som ønsker hjelp, forteller NISO-leder Joachim Walltin til VG.

Tallene er hentet fra en stor undersøkelse gjort av den internasjonale spillerorganisasjonen FIFpro i 2015. Som første medie kan VG nå publisere svarene fra de 119 norske deltagerne som alle har spilt i en av Norges to øverste divisjoner.

De viser blant annet at 43,3 prosent lider av angst og depresjoner, 23,8 prosent har søvnvansker og 6,9 prosent har et problematisk forhold til alkohol.

– Snakk om liv eller død

Walltin synes tallene er oppsiktsvekkende. Nå ønsker lederen for den norske spillerorganisasjonen større åpenhet rundt problemene utøverne opplever. Han mener de mentale påkjenningene kan være en tung bør å bære.

– Vi ser jo at det er noen veldig alvorlige tilfeller. I verste fall kan det være snakk om liv eller død. Heldigvis er ikke de fleste der, men når noen velger å legge opp med fotballen i veldig ung alder, er det synd. Jeg tror vi kunne snudd mange av dem hvis vi hadde fått snakket om det og de hadde fått hjelp på et tidlig tidspunkt. Det ønsker vi å hjelpe til med, sier Walltin.

– Hvilke grep har dere tatt siden dere fikk inn disse tallene?

– Allerede noen år før vi fikk tallene inngikk vi et samarbeid med en profesjonell psykolog. Vi har også en som har opplevd det og kjent det på kroppen selv, Torstein Andersen Aase, som gjerne vil være en ressurs for oss. Senest i juni var han på landsmøtet vårt og fortalte sin historie og om viktigheten av at man snakker om disse utfordringene.

Lite åpenhet

Selv om tallene viser at nærmere halvparten av de spurte spillerne slet med mentale problemer i måneden før undersøkelsen, er det få som har stått åpent frem i Norge med psykiske lidelser.

Det har Walltin forståelse for. NISO-lederen har selv en lang karriere som fotballspiller bak seg i klubber som Brann, Vålerenga og Tromsø. Han tror det er vanskelig for mange å fortelle andre at man sliter psykisk.

Nevnte Andersen Aase og tidligere Start-forsvarer Jon Hodnemyr er to av få norske spillere som har fortalt om mentale plager, mens Premier League-profiler som Aaron Lennon og Steven Caulker har innrømmet store problemer i England.

Slik kan spillere få støtte

Walltin forsøker nå å bidra til å senke terskelen for norske spillere som vurderer å oppsøke hjelp.

– For eksempel angst over å prestere på banen tror jeg alle har kjent på, men det er sikkert ikke så lett å stå frem med mentale problemer mens man er aktiv. Fotballspillere lever under et stort press. Det er absolutt noe å være våken for. Vi jobber for å få ned terskelen. Vi ønsker å være der for spillere som har behov for det.

– Hvordan kan spillere som sliter få hjelp?

– De kan se om det er et tilbud i deres egen klubb, og om de føler seg komfortabel med det. Men vi ser at det er mange som ønsker å gjøre det anonymt. Da kan de komme til oss. Det er helt konfidensielt. Vi tar det da videre enten via en prat med ressursen vår, som er Torstein Andersen Aase, eller en psykolog som vi samarbeider med, sier Walltin.

UNDERSØKELSEN: Den internasjonale spillerorganisasjonen FIFpro undersøkte den mentale helsetilstanden til spillere i fem ulike land. Dette er antallet som oppga å ha ulike problemer (oppgitt i prosent): Norge (av 119 spillere) Angst og depresjon: 43,3 Søvn: 23,8 Alkohol: 6,9 Spania (av 70 spillere) Angst og depresjon: 25,0 Søvn: 32,9 Alkohol: 15,7 Frankrike (av 81 spillere) Angst og depresjon: 37,5 Søvn: 27,6 Alkohol: 9,2 Sverige (av 149 spillere) Angst og depresjon: 37,9 Søvn: 21,2 Alkohol: 6,0 Finland (av 121 spillere) Angst og depresjon: 40,0 Søvn: 18,8 Alkohol: 17,0

Overrasket landslagslege

Da VG tar kontakt med Norges Fotballforbund, henviser toppfotballsjef Nils Johan Semb til Ola Sand. Han ble lege for A-landslaget for herrer i mars, og jobber i tillegg på NFF-eide Idrettens Helsesenter.

Sand kjenner ikke til undersøkelsen og blir overrasket over tallene han får opplest.

– Jeg syns det hørtes veldig høyt ut. Jeg har ikke spesiell kompetanse på eliteseriespillernes psykiske helse, men det er overraskende høyt. Det er det jeg kan si.

Sand forteller at han i hovedsak jobber med det som betegnes som «dårlig fungerende utøvere» på Idrettens Helsesenter. Han oppfordrer samtidig spillere som sliter mentalt til å oppsøke hjelp på følgende måte:

– Nøkkelen her er at det blir meldt som en skade tilknyttet idretten, for alle utøvere som er tilknyttet et lag har en forsikring. Det er enten grunnforsikring eller utvidet forsikring. Utvidet forsikring tar i alle fall høyde for psykologhjelp hvis man mener problemet er tilknyttet idretten. Da melder spilleren dette som en skade til Idrettens Helsesenter, via skadetelefonen, som besitter et nettverk av idrettsleger og fysioterapeuter rundt omkring i landet som vil undersøke dem og henvise dem videre, sier Sand.

