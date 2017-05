RBK-svakheten er også en styrke

Kommentar Dommen over denne Rosenborg-utgaven kan først felles når vi vet om de finner europaveien. I mellomtiden er fomlingen med kart og kompass en gave til produktet «Eliteserien 2017».

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Det er fullt mulig å pådra seg dype bekymringsrynker over det Kåre Ingebrigtsens elever har prestert offensivt denne våren.

Men kanskje man heller skulle glede seg over hvordan tabellen ser ut?

For faktum er at denne serien lever. Og leverer.

Da snakker vi ikke om fotball fra øverste hylle, for vi vet jo alle at det sportslige nivået er så som så. Men ingen kan klage på status for det kanskje aller viktigste parameteret for engasjement: Spenning.

Der har vi ikke blitt skjemt bort de siste årene.

Rosenborg var 15 poeng foran Bergens sølvgutter i fjor, og hadde 12 poeng ned til Strømsgodset i 2015. I 2014 var det Molde som hadde denne rollen - med en avstand på 11 poeng til nestemann.

Zzzzzzzzz.

Nå er en tredel av kampene spilt i årets serie, og det er bare fire små poeng mellom første- og sjetteplass.

Det kan skape håp om et høstdrama av de sjeldne:

SUKSESSTRENER: Lars Arne Nilsens mannskap var to bak på Fosshaugane Campus, men kom tilbake og slo Sogndal. Nå har Brann virkelig heng på Rosenborg i tetstriden. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

• I Vestlandets hovedstad fortsetter Lars Arne Nilsen å vise hvorfor 29. mai 2015 var en god dag for Sportsklubben Brann, selv om ikke alle i den kravstore byen evner å verdsette utviklingen han har skapt på kort tid.

• I Østfold har Sarpsborg 08 forlengst fortrengt en fordums aristokrat som storebror i fylket, og klubben har gradvis utviklet et lag som begeistrer langt flere enn de drøyt 55.000 «særpingene».

HOLDER STAND: Trener Toni Ordinas takker toppscorer Ohi Omoijuanfo etter overtidsutligningen mot Viking. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

• I Bærum kan fattigfransen fra den rike kommunen igjen hovere over at Stabæk er blitt undervurdert. Det er mye takket være Inge André Olsens teft. Skulle klubblederen noensinne gå lei av fotball, burde karriereveien som profesjonell shopper ligge åpen for mannen som vet alt om «value for money».

• I Skien kan fansen glede seg over at Odd har full kontakt med teten, selv om fire kamper er tapt og det som skjedde nå sist mot Sandefjord ikke akkurat luktet gullkandidat.

• I Ålesund kan AaFK være på vei til å våkne fra middelmådighetsdvalen, som har preget jugendbyens stolthet i en årrekke.

Men så var det Rosenborg, da.

En klubb som ikke har vunnet på tre runder, men som tross alt fortsatt leder serien, i en sesong der målet om å komme ut i Europa igjen har preget mye av opplegget.

Ved forrige korsvei knuste APOEL Champions League-håpet, før Austria Wien stod i veien for Europa League-spill. For å være bedre rustet utaskjærs denne gangen, har det defensive blitt steinhardt prioritert.

Bare seks baklengs i serien så langt, tyder på at den biten tross alt er på stell.

Skulle fasiten bli at gullet vinnes med noe mindre margin, og det samtidig blir europacup-glede på trøndersk jord, vil selvsagt ingen henge seg opp i vårens svakhetstegn. Og først når denne fasiten foreligger, kan vi si noe sikkert om «RBK 2017» er en topp eller en flopp.

Men tar man på seg trønderbrillene, er det vanskelig å lene seg helt tilbake og stole på at klubben har kontroll. Til det er spørsmålene for mange:

• Hvor er den sømløse samhandlingen, som siden Eggens æra har preget de mest gyldne årgangene?

• Blir Nicklas Bendnter igjen den internasjonale toppspissen som kan utgjøre den store forskjellen, eller vil det fortsatt gå vel lang tid mellom hver gang dansken viser hva han er kapabel til?

• Hvor er spruten, entusiasmen, ballkunsten, festfotballen - kort sagt «det lille ekstra» - i jubileumsutgaven av Rosenborg?

Det kan godt hende at Kåre Ingebrigtsen får alt dette på plass, og at 2017 vil stå igjen som en sesong der RBK til slutt kunne spise seg stappmette på suksess.

Men inntil videre er det faktisk ikke så ille at det er plass til flere rundt bordet.