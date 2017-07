Qaka om Kristiansund-slakt: – Ghayas kunne ikke sagt det bedre

Han ble årets spiller i OBOS-ligaen i 2016, og skulle ta Eliteserien med storm. Nå forteller Kamer Qaka (22) hvorfor han forlot Kristiansund – midt i sesongen.

Mobilen hans har gått varm siden han det ble kjent at han var ferdig i Kristiansund. Men nå skal Kamer Qaka endelig slå seg til ro i Romania, hos hans nye klubb CSM Politehnica. Og i dette intervjuet med VG snakker han for første gang ut om det overraskende bruddet med Eliteserien.

– Det har vært mye stress den siste tiden. Poenget er at folk tror jeg lagde kaos i Kristiansund, men egentlig handlet alt om kontrakt og at jeg fortalte klubben at jeg ville videre. Det var ingen spesielle situasjoner. Du hørte jo hva Ghayas sa om Kristiansund, det han sa var en stor grunn for at jeg ville bort, sier Qaka til VG. Han understreker at han synes Kristiansund som klubb har behandlet han bra, og takker klubben for at de satte fyr på karrieren hans.

Enig med Zahid

Uttalelsene han sikter til er de Ghayas Zahid kom med etter Vålerengas kamp mot Kristiansund mandag. Zahid langet ut mot spillestilen til Kristiansund, og mener klubben slår altfor mange langpasninger.

I ettertid har Vålerenga-spilleren fått mye kritikk for uttalelsen, men hos Kamer Qaka får han støtte.

– Jeg støtter ham i det han sier. Han kunne ikke sagt det bedre. Da vi var i OBOS-ligaen spilte vi fotball. Jeg spilte i en dyp rolle, og treneren sa at alt skulle gå via Kamer. Det gjorde at jeg ble årets spiller det året, men da vi kom opp i Eliteserien endret vi spillestil. Som du kanskje vet var jeg ikke den høyeste på laget, så at ballen var mye i lufta er ikke min stil, sier 22-åringen.

Kristiansund-trener, Christian Michelsen, svarte følgende da han ble konfrontert med Zahids uttalelser:

– Det bekymrer meg ikke i det hele tatt. Alle spillere snakker for sine egne kvaliteter. Hvis han ser på kampene vi har spilt tidligere i sesongen, så har vi spilt veldig god festfotball til tider.

Artikkelen fortsetter etter videoen.

Gikk først for pengene

Nå skal han heller fokusere på å vise seg frem i den rumenske toppklubben CSM Politehnica.

– Jeg angrer egentlig litt på at jeg ikke dro hit tidligere. Det var mye snakk om det før Eliteserien begynte, men da tenkte jeg: «Hva slags sted er dette?» Og skal jeg være ærlig, var det først og fremst pengene som fikk meg hit. Men etter at jeg kom hit har jeg fått sjokk. Det er veldig annerledes enn jeg tenkte, og jeg er veldig fornøyd, forteller Kamer Qaka.

Han forteller at livet akkurat nå smiler og at han er fornøyd med hvor han er nå, men innrømmer at ting kunne sett annerledes ut.

– Da jeg var yngre hadde jeg tilbud fra klubber som Barcelona og Werder Bremen. Hadde jeg gjort de riktige valgene på den tiden, ville jeg nok kanskje vært et annet sted nå. Jeg var god på banen, men ikke så seriøs utenfor. Det er endret nå.

Norge er uaktuelt

Den tekniske midtbanespilleren er ikke kjent for å legge lokk på det han mener, og gikk hardt ut før Eliteserien begynte, og mente han kom til å bli årets spiller i Eliteserien.

– Mener du fortsatt at du burde vært på landslaget?

– Faktisk, så har jeg glemt det norske landslaget. Hadde jeg fått tilbud om å reise dit nå, hadde jeg sagt nei. Jeg vil spille for Kosovo, det er drømmen min. Jeg håper de ringer meg nå, siden den rumenske ligaen er bedre enn den norske.

– Hva er grunnen til det?

– Det var mye som skjedde, jeg ble årets spiller i OBOS-ligaen, men ikke tatt ut på U21. De testet meg ikke engang. Jeg tror ikke det handler om fotball, jeg tror bare ikke de liker selve Kamer.