Jradi var beholdningen for Godset

SOGNDAL (VG) (Sogndal - Strømsgodset 1-1) Med scoring og to i tverrliggeren ble Bassel Jradi dagens beholdning på Fosshaugane.

Strømsgodset så hvassest ut fra start og tok ledelsen i 14. spilleminutt da dansklibanesiske Jradi fyrte av fra 20 meter og rett i hjørnet. Et skudd som ikke så håpløst ut for Sogndal-målvakt Mathias Dyngeland, men 0-1 ble det.

Det var Jradis andre gode forsøk for dagen. Etter fem minutter skjøt han en dubber i tverrliggeren, utenfor rekkevidde til keeper.

– Han hadde en i tverrliggeren også som vi skulle ha hatt i mål, sa Godset-trener Tor Ole Skullerud til Eurosport, selv om Jradi strengt tatt hadde to skudd i tverrliggeren på Fosshaugane Campus.

Til liks med sist hjemmekamp mot Stabæk, så Sogndal-spillerne tamme og usikre ut i starten. Det merkes at bærebjelker som Patronen, Raitala og Sarr er borte. Når i tillegg Ole Amund Sveen er ute med beinrudd resten av sesongen, og Taijo Teniste er ute med strekkskade, tynnes det i Sogndal-rekkene. Sogndal-trener Eirik Bakke virket sånn passe fornøyd med ett poeng, men gledet seg mer over at de ikke har tapt hjemme i år.

– Jeg er fornøyd med det. Gutta responderte fantastisk. Vi kunne fort ha fått en på slutten der, men vi er mer oss selv ved å være kompakte og solide. Vi nekter å tape hjemme, sa han til Eurosport og la til:

– I fjor tok vi like mange poeng hjemme som borte. Vi er ikke helt fornøyde med at vi ikke vinner, men vi satser på å ta Vålerenga neste uke, avsluttet Bakke med et smil.

Men klubben har vært flink til å plukke spillere fra lavere nivå, og det var en sørlandskombinsjon mellom mandalittene Eirik Schulze og Martin Ramsland som sørget for balanse. Eirik Birkelund fant Schulze med en lur stikker ut på siden, Schulze spilte Ramsland gjennom. Og spissen viste en side han så langt ikke er kjent for på Fosshaugane. Han satte på turboen og spurtet fra Godset-forsvarerne. Alene med keeper Janukiewicz gjorde han ingen feil og dermed 1-1 etter 31 minutter.

Jradis andre i tverrliggeren



Høyrekant Jradi var som nevnt virkelig i skuddet på Fosshaugane. I 52. minutt ble han spilt alene gjennom litt skrått til høyre for mål, skuddet ble bare halvbra og gikk utenfor.

Ni minutter senere var Jradi frempå igjen. Nguen ble felt i farlig posisjon på 17 meter. Jradi skrudde frisparket over muren og rett i tverrliggeren for andre gang i kampen.

– Vi skapte ikke all verden i andreomgang, men vi har nok til å vinne kampen, konstaterte Skullerud, som egentlig følte at de burde tatt med seg alle tre poengene hjem til Drammen.

Sogndal skuffet og klarte aldri etablere noe eget spill som kunne trykke Strømsgodset bakover. Eirik Bakkes mannskap ble baktunge. Foran mål ble det tannløst og sjansefattig. Alt i alt var Strømsgodset det beste laget.

At det ble uavgjort var statistisk sett ingen sensasjon. Lagene har spilt uavgjort ni ganger i oppgjør på øverste nivå i Sogndal, Godset har vunnet tre, Sogndal kun én gang på hjemmebane mot drammenserne.