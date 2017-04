Gi oss noe å snakke om, Eliteserien!

Kommentar Det er en illusjon å tro at kvaliteten brått skal bli fantastisk. Men det er lov til å drømme om at Eliteserien 2017 blir en snakkisfabrikk.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven.

Kampen om oppmerksomheten hardner til år for år - i en tid der tilbudet fotballpublikummet er ekstremt.

Dersom det hverken står på tid eller vilje til å abonnere på betalingsløsninger, er det knapt grenser for hvor mye fotball på aller øverste nivå det er mulig å få inn i tv-ruten.

I dette landskapet skal norsk fotball prøve å hevde seg, og ta et krafttak for å beseire den kanskje aller største fienden akkurat nå; faren for en tiltagende likegyldighet for produktet.

I en tid der få, om noen, vil være uenige i at man rent sportslig ikke akkurat opplever noen gullalder. Med et landslag på rankingnivå med små øyer mest kjent som eksotiske feriemål, klubber som feiler i Europa igjen og igjen, og en serie som det, om man skal være brutalt ærlig, ikke akkurat har ost dramatikk av på en stund.

Ingen skal si at oppgaven er enkel, men selvsagt er det mulig å «make Eliteserien great again». I alle fall i den forstand at den blir temaet folk snakker om i lunsjen og i kassakøen. Også om man ikke er en blodfan med 30 år på baken som sesongkortinnehaver.

Det kanskje aller viktigste er et håp som er enkelt, på grensen til det banale:

At Odd, Brann, Godset, Molde - eller egentlig hvem det nå enn måtte være - viser seg å være litt bedre enn det er grunn til å tro i månedsskiftet mars/april.

Slik at vi slipper nok en sesong der man nesten kan krysse av for Rosenborg-seier i blinde på tippekupongen.

Ole Gunnar Solskjær har jo vist for ikke såååå lenge siden at det faktisk er mulig, og en serie som ikke i praksis er avgjort lenge før slutt, hadde vært en tiltrengt vitamininnsprøyting.

I motstatt ende får vi selvsagt håpe at lag som nyopprykkede Sandefjord og Kristiansund er slagkraftige nok til at heller ikke bunnstriden avgjøres for tidlig.

Men skal Eliteserien lykkes med å bli «talk of the town» igjen, er det ikke nok med det ganske opplagte ønsket om spenning i topp og bunn. Det må tilføres litt mer av noe aktørene selv kan påvirke; evnen og viljen til å gi skikkelig av seg selv.

Det John Arne Riises korte retur til norsk fotball i fjor, med alle sine rariteter og fasetter, faktisk ble et eksempel på noe som vekket emosjoner. Og der man kan mene hva man vil om Ingebrigt Steen Jensen eller Dag-Eilev Fagermos musikalitet i ulike krumspring, men der de uansett skal ha ros for at de aldri er kjedelige. Den merkelappen kan man heller ikke gi Nicklas Bendtner, akkurat, som kommer som en gavepakke til norsk ball.

Parameteret på om Eliteserien blir en suksess eller fiasko er nemlig om den evner å få frem følelser eller ei.

• Da er det relevant om spillere tør å si det man mener i et intervju, selv om det kanskje viser seg når pulsen har roet seg at det med fordel kunne vært dempet åtte prosent.

•At dommerne er med i debatten om kontroversielle avgjørelser i stedet for å bli stumme hoggestabber.

• At friske trenerutspill ikke strupes, og at kommunikasjonsansvarlige ikke luller seg inn i villfarelsen om at fotballdebatten bør avgrenses til det som skjer i 90 minutter.

For i analysene skal vi selvsagt snakke om scoringene, de røde kortene, formpiler den ene eller andre veien, de nye profilene og alt annet som er sportslig.

Men skal Eliteserien 2017 bli den engasjementsvekkeren norsk fotball trenger, må vi få nok å snakke om.

På og utenfor banen.