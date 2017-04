Fotballstriden: TV 2-boikott er et blindspor

Kommentar Det er fullt forståelig at norsk fotball søker en juridisk grenseoppgang rundt verdifulle rettigheter. Men å true med boikott er ingen farbar vei i et krevende landskap.

Har du investert en masse penger i å pusse opp eiendommen, er du neppe veldig glad for at naboen holder fest på plenen din. Og begynner vedkommende med sprengningsarbeider som kan true grunnmuren, vil de aller fleste huseiere foreta seg noe for å prøve å få stoppet dette.

Bildet kan et stykke på vei illustrere situasjonen som de som skal forsvare norsk fotballs interesser og Discovery står oppe i nå.

Der en avtale verdt 2,4 milliarder kroner skal sikre fotballens økonomiske fundament fremover. I retur ønsker selskapet som gravde dypt i lommene, mest mulig eksklusivitet for pengene.

Da blir det bråk når en konkurrerende TV-kanal inntar rollen som systematisk gratispassasjer - ved å vise scoringer og høydepunkter mens eliteserierunden pågår - gjennom skreddersydde nyhetssendinger.

Fakta VG og Discovery har et redaksjonelt samarbeid knyttet til rettighetene for norsk fotball for perioden 2017-2022. Samarbeidet innebærer blant annet leveranse av løpende sportsnyheter til Eurosport, og gir VG tilgang til klipp og høydepunkter fra norsk fotball. VGs sportsnyheter kan du se her

Dermed er det både logisk og legitimt at fotball-toppene ønsker en rettslig avklaring av hvor langt den såkalte «nyhetsretten» kan strekkes.

I et samfunn der ytrings- og pressefrihet er helt sentralt i verdigrunnlaget, bunner denne retten i et prinsipp om at det er lov å sende korte utdrag fra begivenheter av stor allmenn interesse, som del av generelle nyhetssendinger.

Det sentrale spørsmålet er hvordan man fyller denne nyhetsretten med innhold - hvor skal grensen gå?

Den konkrete striden handler om at TV2 har valgt å sette opp program som defineres som «nyheter», der man svitsjer mellom FotballXtra og sportsnyhetene, og påberoper seg nyhetsretten som hjemmel til å vise scoringer og høydepunkter underveis.

Dette mener Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball og Fotball Media at er ulovlig. De vil søke å få retten med seg på at regelverket ikke følges, og at TV2 som hovedregel ikke kan vise høydepunkter før kampene er over.

Et bakteppe er at de ser på den tidligere rettighetshaverens linje som en trussel for hele finansieringsmodellen, ettersom verdien av tv-avtalen trolig vil synke drastisk dersom eksklusiviteten utvannes.

Det er imidlertid langt fra å ta denne kampen, til NTFs oppfordring om å ty til ren boikott av FotballXtra. Noe som innebærer at direktør Leif Øverland sauser en nødvendig debatt sammen med et virkemiddel som ikke hører noe sted hjemme i Norge i 2017.

Det ga TV2-redaktør Jan-Ove Årsæther muligheten til å score et effektivt retorisk poeng; å sammenligne utspillet med noe man forbinder med «mindre modne demokratier».

Vi har alle vokst opp med å assosiere navnet Øverland med «Du må ikke sove», men noe i retning av «Du må ikke stille...» fungerer mot sin hensikt fra den tidligere dikterens navnebror.

Ved å oppfordre til å ikke delta i TV 2s magasinprogram, sørger toppfotballen for å skade sin egen sak i opinionen, og foretar i praksis en helt unødvendig avsporing av debatten.

I dette ordskiftet er følelsene sterke og adjektivene harde, og interessene kan fort skifte med hvem som til enhver tid er rettighetshaver.

Ja, det er lett å forstå frustrasjonen fotballen opplever, men det er nok klokt å komme seg tilbake på et kjøligere spor. Der rettsvesenet får komme med en klarere tolkning i kryssilden mellom vern av en eksklusiv vare og prinsippet om fri nyhetsformidling.

For dette er alt annet enn enkelt.

Det er ikke noe nytt at medieaktører hevder nyhetsrett, for eksempel har det tidligere vært en konflikt mellom NFF og NRK om bruk av klipp i Sportsrevyen. Også VG benytter seg jevnlig av nyhetsretten i Sportsnyhetene.

Det som gjør at temaet har eskalert nå, er at TV 2 aggressivt påberoper seg nyhetsretten tidligere og tydeligere enn det fotballen har levd med. Dermed er den juridiske kampen som er på trappene uunngåelig og egentlig nødvendig for alle parter, slik at det på et eller annet tidspunkt tegnes et klarere landskap å forholde seg til.

En av disse partene, i alle fall delvis, er også VG, ettersom vi har inngått et samarbeid med Discovery. Kjernen i dette samarbeidet handler delvis om stoffutveksling, men der VGs kjernerolle skal være å dyrke det avisen er kjent for: Å lage journalistikk folk legger merke til.

I dette ligger det selvsagt at VG skal fortsette å utfordre makten, og der ledelsen av norsk fotball må tåle å høre det om det tas åpenbart uvettige valg.

Som en oppfordring om å boikotte TV 2s FotballXtra må kunne sies å være.

Samme hvor lyst du har til å gjerde inn tomten.