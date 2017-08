Det er ikke Rosenborgs jobb å skape spenning

Kommentar Rosenborg har ikke noe sosialt ansvar for å sikre at andre klubber i eliteserien er i stand til å gi klubben konkurranse.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Så er vi i gang igjen.

Serielederen har lagt mye penger på bordet - i bytte for at en sentral spiller fra en norsk konkurrent tar turen til Trondheim.

Da kommer klagesangen, like sikkert som at torsdag er dagen etter onsdag:

Ødeleggende. Økonomisk doping. Spenningsdrepende.

Dette er karakteristikkene fra konkurrerende klubbers supporterledere, etter at Anders Trondsen ble solgt fra Sarpsborg 08.

Akkurat som det, lenger tilbake i tid, for eksempel ikke var mangel på reaksjoner da spillere som Azar Karadas eller Christer Basma ble hentet til Lerkendal.

LES OGSÅ: Beskyldes for «økonomisk doping»

Det er på én måte mulig å forstå at det reageres slik.

Fotball er følelser, ingen liker å miste nøkkelspillere - og det svir litt ekstra når den rikeste gutten i klassen vifter med seddelbunken.

Da går tankene fort i velkjente baner:

Hvorfor kan ikke Rosenborg bare ligge unna, og holde seg til kun lokal rekruttering eller innkjøp fra utlandet, slik at rivaler ikke blir svekket?

Skal storebror bare kunne skumme fløten, og bruke lommeboken som lokkemiddel for et produkt andre har utviklet?

Så enkel er imidlertid ikke denne problemstillingen.

Rosenborg-ledelsen har strengt tatt bare ett eneste ansvar; å gjøre sitt eget lag mest mulig slagkraftig

Det kan ikke være slik i Norge at den ledende klubben skal bekymre seg for om konkurrenters sportslige nivå forblir tilstrekkelig høyt.

Det ansvaret må hver enkelt faktisk ta selv.

Og i hvilke andre sammenhenger blir du sur på kjøperen i en handel to parter blir enige om?

Et aspekt som gjerne forsvinner i kritikken når Rosenborg forsterker innaskjærs, er at det kanskje ikke er så stor grunn til å sette et «stakkarslig-stempel» på klubben som selger.

Det er vel ikke bare negativt å tilføres en større pengesum, med de mulighetene det åpner?

Ser man på de største overgangene i Norge der Rosenborg har vært kjøper, sikret de seg John Carew, Frode Johnsen, Christer George og Anthony Annan, for en samlet sum på 60 millioner kroner.

Nå fordeles rundt 15 millioner Anders Trondsen-kroner fra Trondheim.

Og om kritikere har rett i at dette er overpris i dagens marked, har jo kjøper gjort seg skyldig i å fordele for mye - ikke for lite - penger til andre deler av Fotball-Norge.

Dersom Viking nå ender med å selge sin beste spiller, gjør de heller ikke det for knapper og glansbilder. Er det da fair å skylde på RBK dersom det sportslig sett sender siddisene nærmere stupet?

Det er faktisk Rosenborgs suverene rett å avgjøre hvor de søker å skaffe spillere fra. Akkurat som selgende klubb står fritt til hvordan de vil håndtere interessen, vurdert ut fra faktorer som egen satsing, økonomi, hvor mye som er igjen av kontrakten og så videre.

Det blir ikke så lett å være RBK-leder når det både er kjeft å få om man ikke lykkes med å ta tilbake tapt terreng som flaggskip i Europa, og det samtidig vanker bøtter med kritikk når man prøver å ruste laget best mulig, på helt lovlig vis.

Selvsagt kan også de bli flinkere til å utvikle spillere fra sitt eget geografiske nedslagsfelt - men her har trønderne slett ikke vært så verst de siste årene - for eksempel med tanke på navn som Selnæs, Midtsjø, Svensson og Henriksen.

Og det er jo ikke så unaturlig at en toppklubb har en miks av spillere i stallen, som har funnet veien dit fra ulikt hold.

Det hadde vært kjempegøy om det var superjevnt i gullkampen, men det er ikke trøndernes jobb å sørge for dette.

Rosenborgs oppgave er å tenke på Rosenborg.