Brann-treneren om Vålerenga: – De er desperate

BERGEN (VG) Hele fem Brann-spillere har en fortid i Vålerenga. Søndag fortsetter de medaljejakten, og kan sende gamleklubben nærmere et katastrofalt nedrykk.

For etter det miserable nedrykket i Bergen har klubben rykket opp og kjempet i toppen av norsk fotball, mens Vålerenga de siste sesongene har kjempet en kamp for å overleve i Eliteserien.

Sivert Heltne Nilsen gikk fra Vålerenga til Brann i 2015, det samme gjorde Ruben Kristiansen, og i 2016 kom Daniel Braaten samme vei. Også Torgeir Børven og Amin Nouri har en fortid i Oslo-klubben. Nå blomstrer flere av dem i den røde drakten, og er viktige for Branns suksess.

– De er veldig seriøse, gode fotballspillere og flotte gutter som passer inn her. Hvorfor de kom hit må du spørre andre om, men vi er veldig glade for at de kom. Det kan være forskjellige grunner til det, sier Lars Arne Nilsen til VG.

På Brann Stadion er stemningen konsentrert og rolig, og skaper en kontrast til den festen som er i sentrum på grunn av sykkel-VM. At de går glipp av fellesstarten på søndag lever Nilsen fint med.

– Men måten byen har tatt dette mesterskapet på er det ingen andre byer som kan måle seg med. Alle store mesterskap burde gått i Bergen, konstaterer han

– Mitt gjennombrudd i Eliteserien

Midtbanegeneralen i Brann, Sivert Heltne Nilsen, sier han ikke har noen følelser for Vålerenga lenger, annet enn at han hadde en fin tid der.

– Det var jo på en måte da jeg slo gjennom i Eliteserien. Det var en morsom tid, og jeg håper selvfølgelig at de klarer seg, for det er viktig for norsk fotball, sier han til VG. .

– Jeg synes han spilte veldig bra det første året med Grindheim og lærte mye av han på midten der. Så kom Sander Berge inn, da ble Sivert litt ut og inn. Du ser jo hvor god Berge er nå, så det å slite litt i kampen mot han trenger ikke ta selvtilliten fra deg, sier Lars Arne Nilsen.

Heltne Nilsen tror en tydelig rolle er viktig for at han har lykkes i Bergen.

– Jeg var veldig klar over hvilken oppgave jeg kom til å få i Brann, og det er en rolle som jeg føler jeg passer godt inn i, sier han.

Et desperat lag

Når Brann besøker Vålerengas nye stadion for første gang søndag, møter de et lag som ikke har vunnet i Eliteserien på syv kamper, og har tapt de tre siste. Rødtrøyene på sin side har fire strake seiere.

– Det er et godt lag med en ny stadion, de er desperate. Bortekamper i Eliteserien er vanskelig og spesielt mot de lagene som må ha poeng, sier Brann-treneren.

– Jeg gleder meg. Jeg har hørt det er veldig bra på den nye stadion. Det er aldri kult å møte et desperat lag som løper livet av seg og gir 100 prosent i duellene, men det er opp til oss å matche dem i den delen av spillet, sier Torgeir Børven.

– Jeg håper vi klarer å fortsette flyten, og trykke dem enda lenger ned i sumpa, sier Heltne Nilsen.

Alt er mulig

De ønsker ikke snakke mye om gullkampen på Brann Stadion, men erkjenner at alt er mulig med syv poeng opp til Rosenborg når det kun gjenstår syv kamper av årets sesong.

– Alt er mulig. Hvis de bruker mye krefter i Europa og får et par dårlige resultater i serien, så kan det bli spennende når vi skal møte de hjemme i oktober, om vi har tatt innpå noen poeng før det, sier Børven.

– De skal gjøre mye galt om vi skal klare det, men det er klart, taper de ett par kamper, og vi skal møte de her hjemme i høst så kanskje. Men vi får først og fremst konsentrere oss om å spille Europa neste år og det har vi gode muligheter til. Og kan vi ta medalje hadde det vært fantastisk gøy, sier Lars Arne Nilsen.