Brann-treneren: En «ubergensk» gullmann

Kommentar Manglende samsvar mellom prat og poengfangst er ikke lenger et problem i Bergen. Det skal Lars Arne Nilsen ha hovedæren for.

Klisjeen om den klassiske bergenseren er ikke tatt helt ut av løse luften.

Altså en mentalitet der ferdigheter i «stilleleken» ikke er spesielt fremtredende, og balansegangen er hårfin mellom det sjarmerende og det småslitsomme.

En vaskeekte Bergens-borger går for eksempel aldri glipp av en mulighet til å trekke frem hvor vakker byen mellom de syv fjell er (noe som for så vidt stemmer).

I tillegg har gjerne «gullet skal hem»-praten begynt så fort Brann har vunnet noen kamper. Men den lett bråkjekke spådommen om å vinne serien har vist seg å bli realisert bare tre ganger.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Snart 10 år er gått siden sist. Da kunne kaptein Martin Andresen løfte pokalen, til ellevill glede for titusener av rødkledde på Festplassen.

Nå ligger Brann, som utrolig nok spilte i OBOS-ligaen for bare to sesonger siden, helt øverst i Eliteserien igjen.

Mens storfavoritt Rosenborg kladder mye mer enn noen hadde kunnet forestille seg, er det mye ved Lars Arne Nilsens prosjekt som tyder på at medgangen denne gangen ikke er noe blaff. For 53-åringen, som først rykket opp i 2015, og deretter tok sølv i fjor, har så til de grader en gjennomtenkt plan med det han holder på med.

En av ingrediensene i denne er å fremstå ganske «ubergensk», han er mer opptatt av metodikken for å plukke poeng enn å snakke om å vinne kamper som ennå ikke er spilt.

Det er bare en knapp halvtime å kjøre fra øya Sotra, der Brann-treneren er fra, til byen som huser serielederen. Men 53-åringen har med seg en sindighet og en ro, som åpenbart gjør Bergens stolthet godt.

Et annet prov på Nilsens metode, er hvordan han har bygget kollektivet sitt. Han har dyrket typer som passer sammen snarere enn individer, fått troppen robust nok fysisk, og tilpasset spillestilen etter hvor langt utviklingen er kommet.

Derfor fikk han grunnmuren på plass før han begynte å plassere pynteputene.

I tillegg har han vist evnen til å få det beste ut av spillere, som ved å knekke koden for å få en «av og på-type» som Daniel Braaten påskrudd oftest mulig.

I fjor var det en del kritikk av at de røde ikke var sprudlende nok. Også i år er det enkelte i Bergen som har kalt laget profilløst, selv om det ikke er noen god forklaring på at tilskuertallene ikke står i stil med hva dette laget fortjener. For det er virkelig all grunn for bergenserne til å strømme til Stadion.

Du må nemlig nærmest ha svart belte i gledesdreping hvis du ikke lar deg begeistre av det Brann, som har scoret 29 mål på 13 serierunder, er i ferd med å få til i 2017.

Realistisk sett er det mest sannsynlig at Rosenborg finner seg selv igjen, og vinner denne ligaen til slutt. Men selv om Lars Arne Nilsen aldri i verden vil si det selv, er det ingen utopi å tro at årets Brann-utgave kan snappe gullet.

Etter 2016-sesongen reagerte mange negativt på at Nilsen ble kåret til årets trener, på bekostning av «The Double»-vinner Kåre Ingebrigtsen. Fortsetter årets eliteserie i sporet vi har sett så langt, vil nok en pris-reprise bli temmelig protestfri.

Uten at Lars Arne Nilsen kommer til å snakke høyt om det på Torgallmenningen av den grunn.