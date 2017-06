Bendtner-hårsårheten er uholdbar

Kommentar Hvis du henter en kontroversiell verdensstjerne til en grå norsk liga, er du faktisk nødt til å tåle oppmerksomheten det innebærer. Også når det butter.

Har Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen egentlig skjønt hva som skjedde 6. mars i år?

Dette var dagen da en årelang profil-sultefôring tok slutt, ved at de svart-hvite sikret seg tidenes signering for en norsk klubb.

Når man knytter en spiller som Nicklas Bendtner til seg, burde det være alt annet enn overraskende at det følger oppstyr med på kjøpet, der valøren har sammenheng med hvordan det dansk-trønderske prosjektet faktisk forløper.

Men av ganske uforståelige grunner fremstår Ingebrigtsen ikke bare hårsår, men på grensen til uforberedt, på viraken det medfører at den tidligere Arsenal-stjernen nå spiller mot Sogndal og Haugesund i stedet for Chelsea og Manchester United.

Når vi etter 13 runder er der at Bendtner står med bare fire scoringer, mens Rosenborg i kamp etter kamp sliter med å få det beste ut av den store dansken, er det en påregnelig konsekvens at det stilles noen spørsmål.

Det er ikke et ufint angrep, men strengt tatt et ganske opplagt tema, å problematisere fordeler og ulemper med Nicklas Bendtner versus Matthias Vilhjálmsson. For det er vel ikke sånn at det ikke skal være konkurranse om plassene, selv om man har kjøpt en superstjerne?

Men i stedet for å svare skikkelig på helt legitime spørsmål, har Kåre Ingebrigtsen reagert med å hisse seg opp.

Nå sist var det unggutt fra Fredrik Pallesen Knudsen som fikk føle RBK-bossens hersketeknikker og vrede, etter å ha gitt uttrykk for at han ikke syntes det var så vanskelig å temme mannen med 108 Arsenal-kamper på CV-en.

TEMMET STJERNEN: Haugesunds Fredrik Pallesen Knudsen (t.v.) mener han kom godt fra duellene med Rosenborgs Nicklas Bendtner da trønderne ble slått 1-0. Foto: Jan Kåre Ness , NTB scanpix

Dagen derpå velger Ingebrigtsen prisverdig nok å beklage, og isolert sett er ikke hendelsen i Haugesund all verden å mase med.

Viktigere er det at trøndertreneren snart bør innse, og lærer seg å håndtere, at det vil hefte en kronisk oppmerksomhet rundt Nicklas Bendtner så lenge han er i klubben.

For det er å kjempe mot vindmøller å tro at det noensinne blir stille rundt spissen.

Her snakker vi tross alt om en spiller som sportslig sett har vært helt der oppe, som har fått kjendisstatusen forsterket av diverse krumspring laaaangt utenfor 16-meteren, og som det nesten er noe unaturlig over at befinner seg i norsk eliteserie.

I Trondheim er tanken at Bendtner skal finne tilbake til seg selv, etter at karrieren ikke akkurat har gått på skinner de siste årene. Så langt ute har han vært at det er fullt forståelig at det tar tid å komme skikkelig i gang, og i glimt har vi da også sett egenskaper på et helt annet nivå enn det som er vanlig i Eliteserien. Men det er ganske lenge mellom hver gang det glimter.

Etter 12 spilte seriekamper er det altfor tidlig å felle noen dom over dansken, i en sesong der opplegget til Rosenborg tar utgangspunkt i at de ikke skal være på topp ennå. Men det er ikke så innmari lenge til det drar seg til med Champions League-kvalifiseringsspill, der irske Dundalk er første hinder.

Såpass mye samhandlingsrusk har det vært, og såpass lite har de fått ut av Nicklas Bendtner frem til nå, at det er grunn til å stille spørsmål ved hvor godt rustet de er til å endelig kunne lykkes i Europa igjen. Eller om de bør foreta justeringer i spillestilen for å få bedre Bendtner-effekt.

Går det som trønderne håper, og det skal man slett ikke se bort fra, blir en revitalisert Nicklas Bendtner mannen som skyter klubben til sårt tiltrengt europacup-medgang. Skjer det, skal Kåre Ingebrigtsen få nyte all den positive omtalen det vil medføre.

Men inntil videre bør treneren, som har bare én seier på de siste seks serierundene, lære seg å takle kritiske spørsmål.

Også når de handler om en 29-åring fra København.