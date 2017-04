Drapsdømt NFL-stjerne funnet død - forsvareren vil ha etterforskning

Den tidligere NFL-stjernen Aaron Hernandez (27) ble funnet død på fengselscellen. Fengselet har uttalt at han tok sitt eget liv, men forsvareren tror det kan handle om et mord.

Hernandez sonet en livstidsdom for drap. Onsdag opplyste fengselsmyndighetene i Massachusetts at han døde etter å ha tatt sitt eget liv.

Bakgrunn: NFL-stjerne dømt til livsvarig fengsel

De opplyste videre at Hernandez satt i en alenecelle i Souza Baranowski Correctional-fengselet i Shirley. Livet sto ikke til å redde.

VG +: Kidnapping, drap og konebanking: Skandaleligaen NFL

Men denne forklaringen slår ikke advokaten og familien seg til ro med. Ifølge TMZ har Hernandez sin advokat, Jose Baez, startet en etterforskning for å finne ut om bortgangen kan være et mord. Nettstedet skriver at advokaten mistenker at andre innsatte eller personalet i fengselet kan stå bak dødsfallet.

I april 2015 ble Hernandez dømt for å ha skutt og drept sin kamerat Odin Loyd. Drapet skjedde i 2013.

Hernandez ble også i 2014 siktet for et dobbeltdrap fra 2012, men ble i forrige uke frikjent for disse tilfellene.

Husker du?: Mente tatoveringene avslørte NFL-stjernen