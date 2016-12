Dramaet bak kulissene: Team Carlsen avslører festing under VM

Han forsvarte verdensmestertittelen etter et dramatisk hurtigsjakk-omspill. Men bak Magnus Carlsens enorme sluttspurt i VM-matchen ligger det et ukjent drama.

– Det er det soleklart vanskeligste verdensmesterskapet jeg har spilt. Jeg var på et mørkt sted etter parti åtte, sier 26-åringen til NRK etter at VM-seieren ble innkassert sent onsdag norsk tid.

Tvangstanker



FRUSTRERT, MEN PÅ VEI OPP: Magnus Carlsen her fra det niende partiet mot Sergej Karjakin. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

Det var etter det åttende partiet det raknet for Magnus Carlsen. Han tapte for Sergej Karjakin med kun fire partier igjen. Carlsen forteller at han hadde alle slags mulige negative tanker i hodet.

Han viste også frustrasjonen i offentligheten. Han stormet ut av en pressekonferanse på dette tidspunktet og ville ikke si stort om hendelsen den påfølgende konkurransedagen.

– Tvangstankene meldte seg. Før parti åtte var jeg alltid sikker på at dette skulle gå,. men etter det tapet ble jeg veldig usikker. Det var vanskelig å fortelle seg selv at det skulle gå bra, sier 26-åringen til kanalen.

Carlsen snøt Vishy Anand for VM-tittelen i 2013, før han forsvarte den i 2014 mot samme mann. I 2016 klarte han det altså igjen, selv om enkelte vil si at det var på hengende håret.

Kanalen skriver at Carlsen var sønderknust i disse dagene. Den danske sekundanten, Peter Heine Nielsen, forteller om en situasjon som var «ute av kontroll». Søsteren Ellen opplevde broren som knust og desillusjonert etter parti åtte.

Snudde etter fest

DET ENDTE GODT: Magnus Carlsen med tommel opp til VG dagen etter at VM-seieren var i boks. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

Oppskriften for å snu den negative trenden ble litt uvanlig. Team Carlsens kokk, Magnus Forsell, tok med Carlsen ut på Manhattan for en burgermiddag. Han forstod at det ikke nyttet å sitte og sture på rommet.

Da de kom tilbake til hotellet arrangerte de en fest på hotellrommet som varte til langt på natt, ifølge NRK. Der var søsteren, faren, legen, manageren og teamets «altmuligmann».

– Selvfølgelig, det kunne gått begge veier. Hadde han tapt matchen hadde det vært kjempedumt det vi gjorde den dagen. Det viste seg å være helt riktig, men det visste vi ikke da, sier legen Brede Kvisvik til kanalen.

Carlsens problemer forsvant ikke på et blunk, forteller støttespillerne. Men humøret snudde etter hvert. Og i det tiende partiet kunne sjakk-geniet endelig smile etter å ha vunnet over Sergej Karjakin.

Resten av historien kjenner store deler av det norske folk. Carlsen tok det pent og pyntelig i siste parti med hvitt. Da VM-kampen gikk til omspill i hurtigsjakk viste han ingen nåde og vartet til og med opp med et genialt trekk.

