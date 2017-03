Drama i Finnmarksløpet: Måtte snu i stormen

Det er opp mot 28 sekundmeter vind i kastene og ekstreme værforhold for to- og firbeinte i Finnmarksløpet. Ola Brennodden Sunde fra Folldal måtte snu.

– Det var som å møte en hvit vegg der oppe, sier han i en kommentar som VG har fått gjennom arrangøren.

Onsdag kveld blåste det opp i Finnmark, og deltagerne fikk en knallhard etappe fra Varangerbotn til Sirbma. Så fortsatte de torsdag til Levajok, som er 851 km-passering. Den lokale favoritten Kristian Walseth kjører i tet, men været er nå ekstremt.

Ola Brennodden Sunde fant altså ut at det var best å snu med sitt spann:

– Da jeg kom opp mot fjellet, fant jeg fort ut at det var like greit å la være å kjøre videre. Det var som å møte en vegg der oppe, med voldsomme vindkast. Dette er et valg jeg tar for mitt spann. Andre kjørere har kanskje en annen terskel.

– Mitt mål nå er å få en fin avslutning på løpet, med et friskt og flott spann i mål i Alta. Det er tross alt 28 mil igjen av løpet herfra, sier han.

UTFORDRING: Ekstremt vær har møtt deltagerne i Finnmarksløpet i natt og i dag. Dette bildet er fra tidligere denne uken. Starten var sist lørdag, og de beste er ventet i mål fredag. Foto: Steinar Vik

Løpet er på i alt 1068 km. Sirbma er passering 785 km. Værmeldingen går ut på det skal bli mindre vind torsdag ettermiddag og kveld.

Åtte av kjørerne i teten av Finnmarksløpet kjørte ut fra sjekkpunkt Sirbma torsdag. Ronny Frydenlund fra Brumunddal sjokkerte de andre da han var bare ni minutter på sjekkpunktet på Sirbma før han fortsatte.

Han satte kurs rett inn i det ekstremt uværet som herjer på fjellet i Øst-Finnmark. Dermed måtte de andre også legge etter ham.

– Ronny utløste et skred med kjørere ut fra Sirbma. Det var tydelig at de andre kjørerne bare lå og ventet på at noen skulle ta initiativet. Alle var klar til å kjøre ut, sier Finnmarksløpets Steinar Vik. Han var på sjekkpunktet da dette skjedde.

Det er fortsatt jevnt om seieren i Finnmarksløpet. Det er i alt åtte spann med i teten: foruten Walseth, Brennodden Sunde og Frydenlund, er det Lasse Austgarden, Marit Beate Kasin, Kristoffer Halvorsen, Petter Jahnsen og Niklas Rogne.

Her kan du se GPS-tracking av deltagerne.

Deltagerne i 1000 km-løpet startet lørdag, og er ventet i mål i Alta fredag.

NRK1 sender fra Finnmarksløpet fra kl. 22.30 torsdag kveld.