Drama i Finnmarksløpet: Helt jevnt etter 1000 kilometer kjøring

1000 kilometer er unnagjort i Finnmarksløpet. Og utrolig nok er det helt jevnt mellom de to beste.

– Vi har aldri opplevd noe lignende, sier Morten Broks, pressesjef for Finnmarksløpet, til VG.

– Det har vært helt nede i 100 meter mellom dem.

Marit Beate Kasin (34) og Petter Jahnsen (51) heter de to i teten, og tilsynelatende er det én av disse to som kommer til å kjøre først i mål i Alta i kveld. Ut fra Jotka skilte det bare fem minutter mellom dem.

Les også: Drama i Finnmarksløpet: Måtte snu i stormen

Petter Jahnsen var første kjører som ankom sjekkpunktet i Karasjok. Dette skjedde klokken 05.02 fredag morgen. 24 minutter senere var Marit Beate Kasin på plass. Nå er de altså helt samlet.

– Vi har aldri hatt et slikt drama om 1. plassen. Ofte er vinneren i Finnmarksløpet både én og to timer foran nummer to. Denne gang er det helt annerledes, sier Broks.

– Derfor må vi også legge til rette for at det eventuelt kan ende med at to hundespann kjører side om side mot mållinjen i Alta sentrum.

Petter Jahnsen fortalte til løpets hjemmeside tidligere fredag at det har var flotte spor i løypa som langs elva opp til Karasjok.

– Turen har vært helt fantastisk. I natt har det vært en deilig etappe hit til Karasjok. Hundene ser ut til å ha det bra, og jeg regner med å kjøre ut med alle ti hundene ut herfra.

Kjørerne Finnmarksløpet må ta ut ti timer hvile fordelt på sjekkpunkt Levajok og Karasjok.

Siste sjekkpunkt er Jotka. Løpet er på til sammen på 1068 kilometer.